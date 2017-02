Mönchengladbach: Das waren die Höhepunkte der Session

Eine lange Karnevalssession geht zu Ende. Es gab mehr als 300 Termine und einige Menschen, die Besonderes geleistet oder sich verabschiedet haben. Wir blicken zurück auf eine jecke Zeit, in der Mönchengladbach die Welt umarmte. Von Christian Lingen und Denisa Richters

Die beiden haben Starqualitäten: Prinz Norbert I. und Niersia Barbara haben eine wirklich beeindruckende Session hingelegt. Sie sangen sechs Lieder, eines gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar. Wenn auch teils nur Playback, die Show war super. Die Tollitäten sagen von sich selber, dass sie eigentlich nicht singen können; zumindest Niersia Barbara hat jedoch das Gegenteil bewiesen. Dafür kann der Prinz schön tanzen - und das, obwohl ihr Top-Titel (Insider sagen nur Nummer 3) "Wenn du nit danze kanns" heißt. Er wurde zum Hit der Session und brachte jeden Saal zum Kochen. Prinz Norbert I. und seine Niersia brachten mehr Glitzer in die Stadt, zeigten viel Humor und wussten sich gut zu präsentieren - ob auf den Bühnen oder auf ihrer eigenen Facebookseite. In einer Kolumne in der Rheinischen Post gaben beide im wöchentlichen Wechsel einen "jecken Einblick" in ihre Regentschaft. Man darf gespannt sein, was dieses Paar als nächstes bringt: Einhorn-Zucht, Deutschland-Tournee oder weitere führende Positionen im Karneval?

Prinz Cedric I. und Vanessa I. standen ihren großen Kollegen in nichts nach. Die beiden sorgten bei ihren Terminen für viel Herzlichkeit, hatten immer ein spontanes Wort auf Lager und tanzten mit der Kinderprinzengarde, als hätten sie vorher nie etwas anderes gemacht. Für sie ging ein Traum in Erfüllung. Cedric machte eine starke Entwicklung und Vanessa bescheinigt man schon jetzt, eine große Zukunft im Gladbacher Karneval zu haben.

Der Ex-Prinz wurde von der KG Ruet-Wiss Okerke zum neuen Burggrafen proklamiert. Es war aber auch seine erste Session als stellvertretender Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbands. Ein Schritt in die richtige Richtung. Nun darf man gespannt sein, wer an die MKV-Spitze rückt, wenn der langjährige Vorsitzende Bernd Gothe tatsächlich in absehbarer Zeit, die Rede ist von 2018, seinen angekündigten Rückzug vollzieht.

Zweimal brachen Randalierer in die Wagenbauhalle am Fleener Weg ein. Für die Karnevalisten bedeutete das einen hohen finanziellen Verlust. Doch es fanden sich viele Helfer, die spontan Unterstützung zusagten. Die KG Botterblom grillte für den guten Zweck, die St. Rochus-Schützenbruderschaft Broich-Peel sammelte bei ihrem Oktoberfest und die Musikkameraden Mönchengladbach verkauften Buttons. Viele weitere private Initiativen sorgten dafür, dass der Zoch rollen kann.

Eine der ursprünglichsten Formen des Karnevals erlebte in dieser Session in Mönchengladbach eine Blüte. Die KG Wanloer Ströpp feierte ein Indoor-Biwak, das die Mehrzweckhalle schier zum Platzen brachte. Die KG Halt Uut Pesch veranstaltete das erste Bären-Biwak im Vereinsheim des Pescher Kleingartenvereins. Pech mit dem Wetter hatte zwar die Gladbacher Prinzengarde, die Rückkehr ihres Biwaks nach vierjähriger Pause ist aber eine Bereicherung für den Karneval.

Dieter Lichtenhahn, Dirk Weise und Klaus Werthmann sind die drei Herren, die sich im Hintergrund um das Wohl des Prinzenpaars kümmern. In dieser Session wurden sie jedoch zu echten Stars - als Boygroup des Prinzenpaars. "Wahuuuu!" sangen sie beim Hit "Wenn du nit tanze kanns" ins Zepter - und alle schnippten, sangen und tanzten mit. Wegen des großen Erfolgs nennt sich der Background-Chor der Tollitäten inzwischen "Marshall-Boys", eigene Autogrammkarten haben die Jungs auch, ein Manager wird noch gesucht. Zuletzt schrumpfte das Trio auf ein Duo - Werthmann war erkrankt, wird aber möglicherweise heute wieder einen Auftritt haben. Wir drücken die Daumen!

Der Unternehmer Eugen Viehof ist ein Förderer des Brauchtums und als Gründer des Vereins "Clean-up MG" ein Kämpfer für die Sauberkeit in der Stadt. Für sein Engagement gab's vom MKV die Goldene Narrenpritsche.

Wer bei vielen Veranstaltungen unterwegs war, hat bemerkt, dass die Tanzgarden der Gesellschaften eine starke Entwicklung genommen haben. Die Qualität ist rasant gestiegen. Hält der Trend an, ist noch viel zu erwarten.

Der Mann, der im MKV für die Wagenbauhalle und die Planung des Veilchendienstagszuges zuständig ist und in der KG Schöpp op Eicken die Funkengarde kommandiert, wurde gleich dreifach ausgezeichnet. Die KG Poether Pothäepel verlieh ihm die goldene Kartoffel, die Große Gladbacher KG den Orden Pro meritis in carnevalis diebus und der Karnevalsverband Linker Niederrhein den Titel "Salvator Carnevalis".

Vanessa Thelen und Mike Pohla sind das neue Tanzpaar der KG Poether Pothäepel. Der Paartanz ist in Mönchengladbach so gut wie ausgestorben. Durch die beiden Talente wurde er wiederbelebt. Sie haben das Potenzial, sich zu einem Aushängeschild des Mönchengladbacher Karnevals zu entwickeln. Vor allem Thelen beeindruckt mit viel Charme beim Tanz.

Beim Seniorennachmittag der KG "Alles onger ene hoot" holte Prinz Norbert die mit fast 93 Jahren älteste Besucherin auf die Bühne und verlieh ihr einen Orden. Hatte sie schon vorher fröhlich mitgesungen und geschunkelt, sangen Prinzenpaar und Maria Hand in Hand auf der Bühne das Lied: "Daför schleight ming hätz".

21 Schulen beteiligten sich mit 43 Malwänden am großen Wettbewerb der Stadtsparkasse und des MKV für den Veilchendienstagszug. Das ist absoluter Rekord. Zum ersten Mal durften die Mönchengladbacher bei einem Onlinevoting für die schönste Malwand stimmen. Das Ergebnis der Abstimmung machte 25 Prozent der Gesamtwertung aus.

"Meine Damen und Herren, liebe Karnevalsfreunde, ich begrüße sie auf das Herzlichste!" Diese Worte sind das Markenzeichen von Hans Schaefer. 18 Jahre war er der Präsident der Gelb-Blauen Funken. Nun geht er in den karnevalistischen Ruhestand. Er hat die Garde des Oberbürgermeisters geprägt und genießt bei allen Gesellschaften höchstes Ansehen.

Ruth Ahrweiler und Thomas Schmitz sind die wohl beklopptesten Geschwister des Mönchengladbacher Karnevals. Seit 22 Jahren stehen sie mit ihrer Parodieshow auf der Bühne und lassen beim Publikum vor Lachen die Tränen fließen. Bei der Narrensitzung der KG Schwarz-Gold Rheydt präsentierten sie erstmals ihr Jubiläumsprogramm - ein Medley der Popgeschichte mit so rasanten Kostümwechseln, dass den Zuschauern der Atem stockte. Dieses Duo beweist, dass Top-Acts im Karneval nicht eingekauft werden müssen.

Gleich drei Karnevalsgesellschaften feierten in der Session einen närrischen Geburtstag. Die KG Rheybach wurde 22 Jahre alt, die KG Hau-Ruck Eicken 66 Jahre und die KG Wanloer Ströpp sogar 111 Jahre. Alle drei feierten ihre Jubiläen mit großartigen Veranstaltungen.

Erstmals fand die Quadrille zu Ehren des Prinzenpaars in der Reithalle des Abtshofes statt. Lothar Erbers führte poetisch kommentierend durch die Dressur-Formation und Rückepferd Coco trat im Tauziehen gegen Gardisten der beiden Prinzengarden an. Die neue Heimat der Veranstaltung hat großes Potenzial für närrische Abende.

Als die KG Hau-Ruck Eicken ihre Jubiläumssitzung in der Eickener Mehrzweckhalle feierte, war unter den Gästen das erste Mariechen der Gesellschaft. Die Dame, die in Eicken nur Friedchen genannt wird, konnte viele Anekdoten aus vergangenen Zeiten erzählen.

Sie sind der Höhepunkt des Generalappells - in diesem Jahr hat sich die jecke Truppe Gladbacher Promis aus Wirtschaft, Politik, Medizin und Brauchtum jedoch selbst übertroffen. Eine Stunde Show mit einem Formationstanz im Gangman-Style als Highlight.

Traditionell besucht das Prinzenpaar kurz vor Beginn des Straßenkarnevals die Backstube der Konditorei Heinemann. In dieser Session nutzte das Unternehmen den Empfang, um seine Jubilare zu ehren. Mitarbeiterin Anita Faaßen hatte ihre Trompete mitgebracht und sorgte mit "Mer losse d'r Dom en Kölle" für gute Laune.

Et Rumpelstilzche Fritz Schopps, ein Superstar unter den Rednern des Kölner Karnevals, sorgte bei der Galasitzung der KG Schöpp op Eicken für die beste Rede, die der Mönchengladbacher Karneval in dieser Session gehört hat. Am Ende des Auftritts gab's in der ausverkauften Kaiser-Friedrich-Halle stehenden Applaus.

Zum letzten Mal standen die Garderottis in dieser Session in der aktuellen Besetzung auf der Bühne. Drei der vier Sänger treten aus der Gruppe aus. Mark Stockums singt künftig bei Echt Lekker, Sascha Gahse hat arbeitsbedingt keine Zeit mehr und Jochem Enzenmüller hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Übrig bleibt Michael Dahl. Um ihn herum soll eine neue Gruppe formiert werden. Ob es die Garde- rottis in der nächsten Session geben wird, ist derzeit völlig offen.

Stadtsparkasse, NEW, Volksbank, Gladbacher Bank, Remus-Stiftung, Schankwerk und andere machten auch in dieser Session einen vielfältigen Karneval möglich. Dafür vielen Dank!

