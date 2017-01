Kaum betritt man die Räume des neuen Karnevalsladen an der Hindenburgstraße, ist man bereits voll im Karnevalsmodus: pinke Federboas, bunte Hütchen, Konfetti und Musik zum Schunkeln. Mittendrin: Die ersten Schnäppchenjäger, die möglichst günstig ein Kostüm für die jecke Zeit ergattern wollen. So auch Britta aus Mönchengladbach. Die 50-Jährige ist ohne konkrete Vorstellung gekommen, sie wollte "eigentlich nur mal gucken". Trotzdem hat schon ein Teil den Weg in ihren Einkaufskorb gefunden: "Das ist für mein Bienchen-Kostüm", sagt die Gladbacherin und hält stolz ihre Beute entgegen: Schwarz-gelb-gestreifte Flügelchen. Diese gibt es allerdings zum regulären Preis. "Das Zubehör ist in der Regel immer neue Ware und daher nur teilweise für das Outlet reduziert", sagt Geschäftsführer Björn Lindert im Gespräch mit unserer Redaktion. Das stört Britta aber nicht: "Ich schau mich mal noch weiter um", sagt sie und verschwindet in den Weiten der Kostümabteilung in der ersten Etage.

Insgesamt gibt es in dem Outlet in der Gladbacher City über 1000 unterschiedliche Kostüme – alle davon sind entweder nochmal extra reduziert oder sie wurden bereits regulär auch in den anderen Filialen im Preis gesenkt. Bei ihnen handelt es sich jedoch vornehmlich nicht um die neueste Ware, sondern größtenteils um Kostüme, die bereits seit zwei bis drei Jahren im Sortiment des Händlers sind.

Bis zur Eröffnung am Freitag um Punkt 10 Uhr war es für die Mitarbeiter ein sehr kurzer, aber sehr arbeitsintensiver Weg: "Wir hatten nur vier Tage Zeit alles einzuräumen und vorzubereiten", sagt Lindert. Bis Montag standen die Geschäftsräume nämlich noch dem Modegeschäft "Kult" zur Verfügung. Zeit für große Renovierungsmaßnahmen blieb daher nicht. Nach der jecken Saison will das Unternehmen die Räume dem Design der anderen Geschäfte anpassen. "Dafür werden wir nochmal ein paar Tage schließen müssen", sagt der Geschäftsführer. Danach sei das Outlet jedoch ganzjährig geöffnet.

Neben dem Outlet in der Innenstadt gibt es in Mönchengladbach noch eine reguläre Filiale des Unternehmens. Sorge, dass sich zwei Geschäfte in einer Stadt nicht halten könnten, hat Lindert nicht. "Mönchengladbach ist so jeck, die Stadt verträgt zwei Filialen", sagt er.

Welches Kostüm das Trendteil des Jahres 2017 wird, konnte der Geschäftsführer übrigens noch nicht erkennen. "Das zeigt sich natürlich meist erst nach der Saison", sagt Lindert. Eine Tendenz zeichne sich aber bereits ab: "Beliebt sind neben den Klassikern wie Pirat, Cowboy und Prinzessin vor allem Kostüme aus Hollywood", sagt Lindert. Dazu zählen laut dem Experten vornehmlich Superhelden oder Figuren aus Star Wars.