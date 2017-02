Mönchengladbach: Demokraten in der Schule

Zwei Kommunalpolitiker diskutieren im Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung über Politik und Grundwerte. Von Angela Rietdorf

Auf den ersten Blick ist die Einzelhandelsklasse des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung ein ganz normaler Klassenverband. 19 junge Leute im ersten Ausbildungsjahr. Und doch haben diese Schüler Ungewöhnliches geleistet. Sie haben ein nachdenkliches Projekt bemerkenswert umgesetzt. "Ich habe einen Traum" - dieses Thema hatte Religionslehrerin Annette Banerjee ihnen gestellt, und sie haben mit Texten und Fotos einen sehr persönlichen Zugang gefunden. Die Umsetzung war so eindrucksvoll, dass Ulrich Elsen und Dieter Breymann mit dieser Klasse ihr Projekt "Dialog der Demokraten" starten wollten.

Es wurde in der Tat ein spannender Dialog zwischen Politikern und jungen Bürgern. "In den Texten zeigt sich, dass die jungen Leute von einer besseren Gesellschaft träumen", sagt Dieter Breymann, Anwalt und CDU-Ratsherr. "Sie verlangen auch, dass man sie ernst nimmt." Sein SPD-Kollege Ulrich Elsen, Bürgermeister und ehemaliger Lehrer, erklärt: "Wir müssen etwas gegen dieses diffuse Gefühl tun, dass zwischen Politikern und Bürgern eine große Kluft liegt." Diese Kluft wollen die beiden Ratsherren überbrücken, indem sie sich dem Dialog mit den Schülern stellen. Es zeigt sich, dass die etwa 20 Jahre alten Schüler der Einzelhandelsklasse wenig über Politik, aber viel über die Gesellschaft nachdenken und reden. Dabei sind Akzeptanz, Toleranz und Respekt große Themen.

Nach dem Umgang mit Minderheiten gefragt, zeigen sich die Schüler nachdenklich, berichten von eigenen Erfahrungen mit Mobbing oder dem Zulassen dieser Gewaltform. "Ich wurde immer ausgelacht, weil ich so groß bin", berichtet eine Schülerin. "Ich habe in der Grundschule zugesehen, wie jemand jeden Tag gehänselt wurde, daran muss ich heute noch denken", erzählt ein Schüler. Vor allem die Schule sei verpflichtet, gegen solche Tendenzen zu arbeiten, erklärt Elsen. "Sie hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag vom Staat." Breymann ist der Minderheitenschutz wichtig. Ihm zufolge gehört dieser zu Demokratie und Rechtsstaat und soll Minderheiten vor dem sogenannten Volkswillen der Populisten schützen.

Woher ihrer Meinung nach der Hass komme, der sich in den sozialen Medien austobe, wollen die beiden Politiker von den Schülern wissen. "Jeder denkt nur an sich, eine andere Meinung wird nicht toleriert", antwortet ein Schüler. "Die Menschen ziehen sich auf die Position zurück, dass etwas entweder richtig oder falsch sei", sagt Elsen. "Sie denken nicht daran, dass viele Situationen einfach nach Veränderung schreien. Veränderungen kann man erreichen, indem man sich zusammentut." Damit ist die Diskussion wieder bei der Politik angekommen. "Viele meinen, dass es auf ihre Stimme nicht ankomme", sagt eine Schülerin, "sie sehen nicht, dass jede Stimme zählt." Tatsächlich machten oft ein paar Stimmen den Unterschied, ob man ein Mandat gewinne oder nicht, entgegnet Breymann. "Bei mir waren es zwanzig Stimmen." Entscheidungen seien oftmals schwierig, aber das Schlimmste sei, nichts zu tun und nicht zu wählen, betont Elsen mit Zustimmung des Kollegen. "Sonst geht es einem wie den Engländern, die nicht bei der Brexit-Abstimmung dabei waren und plötzlich ein Ergebnis hatten, das sie nicht wollten." Und dann macht Elsen "Reklame für ein Buch", wie er sagt. Für das Grundgesetz und die Grundrechte. "Für ein Gespräch, wie wir es hier führen, würden wir in manchen Ländern ins Gefängnis kommen", sagt er. In Nordkorea zum Beispiel.

Am Ende der Stunde bleibt das Gefühl, wirklich miteinander ins Gespräch gekommen zu sein. "Solche Gespräche müsste man schon in der Unterstufe führen", verdeutlicht eine Schülerin.

