Mönchengladbach: Der Fitnessboom zum Jahresbeginn

Nach dem Jahreswechsel steigt die Zahl der Mitglieder in Fitnessstudios stets rapide an - wegen der guten Vorsätze. Auch viele Gladbacher haben sich vorgenommen, gesünder zu leben und fitter zu werden. Doch das hält oft nicht lange an. Von Nina Jedrychowski

"Ab jetzt gehe ich ins Fitnessstudio" - wer kennt sie nicht: Neujahrsvorsätze. Mit dieser Idee ist man in Mönchengladbachs Fitnessstudios nicht alleine. "Wir haben im neuen Jahr einen Zuwachs von gut 40 Prozent. Am meistens merkt man es in den Kursen. Die sind echt krass gefüllt", sagt Daniel Nilgen, Trainer und Kursleiter im Studio "FitX" an der Waldnieler Straße. Die meisten Leute bleiben allerdings nicht lange. "Zwischen Ostern und Karneval geben viele wieder auf. Unsere Stammkunden bleiben aber am Ball", sagt er. Das Fitnessstudio FitX ist gleich zweimal in Mönchengladbach vertreten. Dies ist allerdings nichts Außergewöhnliches für eine Großstadt, wie es in einem Schreiben des Unternehmens heißt. Auch Marktführer "McFit" betreibt in der Stadt zwei Studios.

Gegen 13 Uhr ist es bei "FitX" jedoch noch recht leer. "Ich komme gerne morgens. Dann ist es angenehmer zu trainieren", sagt Sportlerin Rebecca Zingsem. Sie ist schon seit April letztes Jahres im Fitnessstudio angemeldet, und merkt den Zuwachs im neuen Jahr besonders zum Abend hin. "Dann sind oft viele Geräte besetzt", sagt sie. Trainer Daniel Nilgen freut sich über die Vorsätze der Mönchengladbacher. "Sie trauen sich mehr an Übungen, und sind wissbegieriger", sagt er. Das Alter spielt dabei aber keine Rolle. "Das Publikum in unserem Studio wird zwar immer jünger. Doch auch älteren Kunden kommen. Sie haben oft gesundheitliche Probleme", erzählt er.

Aus diesem Grund meldete sich auch Eugen Hillemacher im Fitnessstudio "Actic" neben dem Vitusbad an: "Mein Orthopäde hat mir das Training im Fitnessstudio empfohlen." Zunächst sei er skeptisch gewesen. "Aber immer mehr Experten empfehlen den Sport im Studio. Von der inklusiven Schwimmbadnutzung war ich dann überzeugt." Nun trainiert er seit vier Jahren regelmäßig, und merkt auch zu Jahresbeginn, dass das Studio voller wird. "Das ist doch prima. Dann tun die Gladbacher mehr für ihre Gesundheit", sagt er.

Der Zuwachs an Anmeldungen ist aber nicht nur Jahresbeginn spürbar. "Kurz vor dem Sommer und nach dem Urlaub merken die meisten, dass sie wieder was für ihre Figur machen müssen", sagt Malte Brinkmann, Betriebsleiter bei "Actic". Im Dezember vermerkt man hingegen eine gewisse Leere. "Bei dem ganzen Weihnachtsstress haben viele keine Zeit zum Trainieren", sagt er. Joachim Kretzer ist auch schon seit 2012 aktiv dabei. "Nach meiner Scheidung meldete ich mich an", sagt er. Die Kombination aus Schwimmbad und Fitnessraum war auch für ihn entscheidend. "Ich schwimme vier bis fünf Mal die Woche", sagt er. Doch nicht nur Beinpressen, Laufband und Hanteln stehen in den Fitnessstudios zur Verfügung, auch zahlreiche Kurse werden angeboten. Yoga, Zumba und Zirkeltraining sind die beliebtesten Kurse. Und wenn die Kräfte einen nach einem harten Training doch noch verlassen, kann man sich in vielen Fitnessstudios auch gleich massieren lassen.

