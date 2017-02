Mensch Gladbach: Der Fluch der guten Entwicklung - eine echte Chance

Mönchengladbach wächst - und das ist eine gute Nachricht. Doch Geburtenrekord und verstärkter Zuzug junger Familien stellen die Stadt auch vor Herausforderungen: mehr Kitas, mehr Schulräume, mehr Wohnungen. In einer Kommune mit Sparzwang ist da Kreativität nötig. Von Denisa Richters

Kennen Sie das? Da wünscht man sich über lange Zeit, dass etwas eintreten möge. Und erst wenn es da ist, sieht man auch die Schattenseiten. Entschuldigung, ich meine natürlich: die Herausforderungen, wie es im Positiv-Denk-Sprech korrekt heißt. Darin muss sich Mönchengladbach noch üben, nämlich das Positive in den Vordergrund zu rücken - und Schwierigkeiten als Chancen zu sehen.

Lassen Sie uns heute über Dynamik nachdenken. Die war in Gladbach über Jahre hinweg nahezu unbekannt. Doch jetzt ist sie nicht nur spürbar, sondern belegbar da: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, die der Einwohner steigt. Die Stadt ist interessant für Investoren und junge Familien. Das Elisabeth-Krankenhaus konnte seine Führung als geburtenstärkste Klinik von ganz Nordrhein-Westfalen weiter ausbauen. Mönchengladbach wächst. Endlich. Ein Traum.

Klar wird jetzt aber auch, dass diese Entwicklung der Politik und der Rathaus-Spitze neue Aufgaben stellt. Und die sind in einer Kommune mit Sparzwang nicht so leicht zu lösen wie beispielsweise im wohlhabenden Düsseldorf. Wo mehr Menschen leben, muss auch die Infrastruktur wachsen. So hat jetzt eine Umfrage unter Gladbacher Eltern ergeben, dass fast 50 Prozent einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige möchten. Bisher liegt die Versorgungsquote in Mönchengladbach bei knapp 38 Prozent. Die Stadt muss rasch handeln, denn auf Kita-Plätze haben Eltern einen Rechtsanspruch.

Gleiches gilt für Schulen. Die Kinder, die jetzt geboren werden, brauchen in sechs bis sieben Jahren einen Platz in der Schule. Hinzu kommen kleine Neubürger - ob aus der Region oder geflüchtet aus anderen Ländern. Das Land, vielmehr die Schulaufsicht bei der Bezirksregierung, hat schon Probleme, ausreichend Lehrkräfte zu finden. Die Stadt wiederum muss die Räume für Klassen und offene Ganztagsbetreuung zur Verfügung stellen. Tendenz steigend.

Auch Wohnraum ist wichtig in einer wachsenden Stadt; vor allem muss es ausreichend sozial geförderten und im niedrigen Preissegment geben, damit sich alle das Leben in der Stadt leisten können - das macht schließlich die Vielfalt aus.

All das kostet, wer aber soll das bezahlen? Ein Dilemma. Es wäre aber zu einfach, daran zu verzweifeln. Die Lösung ist, kreative Wege einzuschlagen, auch mal unkonventionell zu denken und zu agieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Vorstoß der CDU-SPD-Mehrheit, die beiden Immobilientöchter der Stadt unter einem Dach zu vereinen. Klingt staubtrocken, hat aber ein klares Ziel: Sie werden schlagkräftiger und wendiger gemacht, sollen nicht nur im Bereich Wohnungsbau, sondern auch bei Kitas und Schulen rascher zum Einsatz kommen.

Ebenso klug agieren die Verantwortlichen im Planungsbereich: Wie bereits in Rheydt soll auch die Mönchengladbacher Innenstadt mit Hilfe diverser Fördertöpfe aufgewertet werden. Das wird automatisch Investitionen nach sich ziehen - über städtebauliche Verträge kann das Rathaus den Bau von Kitas, Spielplätzen und anderer Infrastruktur bei solchen Projekten aushandeln.

Und so wird der Fluch der guten Entwicklung zur Chance.

Quelle: RP