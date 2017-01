Mönchengladbach: Der Nachwuchs steht mit Schnuller auf der Bühne

Die KG Stadtmitte feierte in der Eickener Mehrzweckhalle ihr Kappenfest. Einige Mitglieder erhielten Ehrungen. Von Angela Wilms-Adrians

Eicken Einer der kleinsten Funken hatte vorsorglich einen Schnuller im Gepäck. Doch beim Einzug durch das Spalier der Jecken und beim Bühnenauftritt profilierte auch er sich bereits als närrische Natur. Bei der KG Stadtmitte haben die Jüngsten die Nase vorn. Sie waren nicht nur Teil des großen Aufgebots, das zu Trompetenklang und Trommelschlag zur Bühne der Mehrzweckhalle Eicken zog. Sie hatten auch die ersten Auftritte. "Ihr seid der Stolz unserer Garde", lobte Präsident Jürgen Ponto den Nachwuchs für seinen Einsatz, der natürlich mit sehr herzlichem Beifall belohnt wurde. Später kehrte der närrische Tross verwandelt in eine fesche Matrosenschar zurück auf die Bühne.

Die Kindergarde war es auch, die zu Ehren von Ernst Braun die Beine fliegen ließ. Das Ehrenmitglied wurde für 61 Jahre aktive Mitgliedschaft mit dem großen Verdienstorden der Gesellschaft ausgezeichnet. Für 23 Jahre Vorstandsarbeit erhielt Geschäftsführer Günther Friedrich den Silbernen Orden des Karnevalsverbands Linker Niederrhein. Beispielhaft für karnevalistische Treue steht ebenso Heinz Schmitz, der mit 83 Jahren noch bei fast jedem Auftritt der Funkengarde dabei ist. Für Darlin Geldner gab es ein Geburtstagsständchen und ein riesiges Plüsch-Einhorn von der Kindergarde. Denn deren Trainerin wurde just bei der Kappensitzung 23 Jahre alt.

Die KG Stadtmitte setzte auf Musik und Tanz und inszenierte mit eigenen Kräften lebendige Choreographien in großer Besetzung. Befreundete Karnevalisten traten als Gäste auf. Mit dabei waren die Funkengarde und die Mariechentanzgarde der Eickener Gesellschaft "Schöpp op" im schmucken Rot-Weiß zu flotten Schrittfolgen und Hebefiguren. Die Musiker der Eickener Fanfaren-Trompeten sorgten für einen mitreißenden Sound.

Höhepunkt war natürlich der Auftritt des Prinzenpaars Norbert I. und Niersia Barbara mit großem Gefolge der beiden Prinzengarden. "Schön, dass wir hier sind - im Gürzenich von Eicken", rief Prinz Norbert I. vergnügt. Erfreut stellte er fest, im Saal bekannte Gesichter anderer Gesellschaften zu sehen. "Ihr besucht und unterstützt euch gegenseitig. Das gibt ein farbenfrohes Bild. Gut so. So zieht ihr andere Menschen mit, Karneval zu feiern", rief er. Mit Niersia Barbara bewies er auch hier seine Lust an Gesang und guter Laune. Zur Unterstützung holte er die Lecker La La Boys auf die Bühne. Sie waren eigentlich nach Eicken gekommen, um zu später Stunde das Mottolied des diesjährigen Karnevals zu singen. Mit funkelnd bunten Fracks brachte die Boy-Group eine gehörige Portion Glamour mit. Im Gladbacher Karneval ist das Trio längst Kult.

