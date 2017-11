Mönchengladbach: Der Schulterschluss für Ausbildung wirkt

Quasi auf Zuruf verabreden sich Angela Schoofs (Agentur für Arbeit), Jürgen Steinmetz (IHK) und Stefan Bresser (Kreishandwerkerschaft) am Rande eines Pressegesprächs, in Kürze eine Aktion für den Ausbildungsberuf Elektrotechniker auf die Beine zu stellen - gemeinsam. Denn die Zahl der Bewerber ist in den letzten Jahren um sage und schreibe 90 Prozent zurückgegangen. Das mag eine unrühmliche Ausnahme sein, insgesamt konnte das Handwerk im Ausbildungsmarkt das Vorjahresniveau sogar leicht steigern. Doch die spontane Vereinbarung zeigt: In der Region arbeiten die wichtigen Akteure bereits eng, konzertiert und bedarfsgerecht zusammen. "Und das wird auch weiter nötig sein, um sinkenden Schülerzahlen und dem Trend zur Akademisierung etwas entgegenzuhalten", sagt Steinmetz.

IHK Bei der IHK Mittlerer Niederrhein ist die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge zum Stichtag 30. September gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen - dennoch "ein zufriedenstellendes Ergebnis", sagt Hauptgeschäftsführer Steinmetz. Für Gladbach stehen 967 vermittelte Lehrstellen zu Buche, im Vorjahr waren es noch 1051. Steinmetz verband die Präsentation der Zahlen gestern mit einem Appell an die Unternehmen. "Wenn bei der Konjunkturumfrage mehr als die Hälfte der befragten Firmen fehlende Fachkräfte als Konjunkturrisiko nennen, kann ich nur sagen, ich habe die Antwort: Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung."

Kreishandwerkerschaft 444 geschlossene Ausbildungsverträge bedeuten ein Plus von acht gegenüber dem Vorjahr. "Bundesweit liegt die Steigerung im Handwerk bei 2,9 Prozent, in Gladbach damit bei zwei Prozent", sagt Geschäftsführer Bresser. Erfreulich: In den drei Berufsfeldern, in denen die meisten Fachkräfte fehlen, sind auch die zahlenmäßig stärksten Ausbildungsberufe - Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Besonders der letzgenannte Beruf legte stark zu. "Wir müssen weiter für die duale Ausbildung werben. Ich weiß außerdem von zwei Firmen in Gladbach, die mindestens drei Studienzweifler eingestellt haben." Damit meint er Studienabbrecher - Scheu davor haben, den "Zweitbesten" einzustellen oder denjenigen, der erst einmal einen Umweg eingelegt hat, dürfe heute niemand mehr, sagt Bresser.

Arbeitsagentur Agenturchefin Schoofs berichtete, dass 2016/17 mehr Ausbildungsstellen eingeworben werden konnten - für Gladbach legte die Zahl um 13 auf 1597 zu. Doch auch die Zahl der Bewerber stieg um 44 auf 2276, ebenso die der unbesetzten Stellen - um 39 auf 107. Es gab außerdem 31 nicht vermittelte Bewerber mehr als 2016, nämlich 182. Man wolle noch mehr als bisher in die Schulen gehen und an Orten wie dem Minto Präsenz zeigen - "wir müssen raus zu den Menschen, ihnen zeigen, wo der zu hebende Schatz der Ausbildung liegt". Denn die sei die "vielfältigste Basis für beruflichen Erfolg und dafür, auch in Zeiten der Digitalisierung ein ganzes Berufsleben lang in Beschäftigung zu sein." Vielleicht klappt's dann bald auch wieder besser mit dem Elektrotechniker.

