Daslädt an Silvester zu Beats von "Dj MW" ein. Ab 20 Uhr können die Gäste zu Pop, Classic und House ins neue Jahr tanzen. Der Preis beträgt 10 Euro inklusive einen Begrüßungssekt. Reservierungen sind möglich per E-Mail an: info@goldwasser-mg.de oder telefonisch unter: 0172 7312014.