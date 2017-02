Mönchengladbach: Die "Eintracht" ist für immer verstummt

Nach mehr als 150 Jahren hat der Männergesangsverein "Eintracht 1858 Odenkirchen" aufgehört zu existieren. Die Stimmen machten nicht mehr so mit wie früher, ein neuer Chorleiter wurde nicht mehr gefunden. Ein Nachruf. Von Armin Kaumanns

Am Ende waren immerhin noch 25 Männer beisammen. Alte Männer zumeist, im Schnitt 76 Jahre alt. Sie alle hatten einen Großteil ihres Lebens in und für den Männergesangsverein "Eintracht" gesungen. Und das war ihnen eine Ehre gewesen und Grund zum Stolz zugleich. Nun aber ging es nicht mehr. Die Stimmen machten nicht mehr so mit wie früher, ein neuer Chorleiter wollte sich nicht mehr finden lassen. Noch ein letztes "Am kühlenden Morgen". Dann ist die "Eintracht" Geschichte.

Es war ein trauriger letzter Akt, den Vorsitzender Edgar Vogel und seine Kollegen vom Vorstand des drittältesten Männergesangsvereins der Stadt zu vollziehen hatten. Nachdem das Jahr 2016 einerseits vom Abschied des langjährigen Chorleiters Christoph Rück und der letztlich vergeblichen Suche nach einem Nachfolger geprägt war, hatte sich die Versammlung der Sänger zur Auflösung des Vereins verständigt. Schweren Herzens. Aber mit einer Stimme, wie es so lange selbstverständlich gewesen war in dieser Sängergemeinschaft mit großer Geschichte.

Viele der übrig gebliebenen Sänger hatten noch die Hochzeiten des Chores miterlebt und mitermöglicht, die nach dem Kriege begannen und in den für Männerchöre hierzulande blühenden Zeiten der 60er bis 80er Jahre des letzten Jahrhunderts viel Ruhm und Ehre nach Odenkirchen holten. Lange Jahre war die "Eintracht" eine Institution in der Stadt, gestaltete städtische Konzertreihen mit, holte Meisterchorwürden, die Zelter-Medaille, Preise und Auszeichnungen von Chorwettbewerben an die Niers. Wer in der "Eintracht" war, der konnte was. Das war auch noch am Ende so.

Aber dieser einzigartige Schatz an Wissen, Erfahrung und Musikalität ringt allerorten um Zukunft. Das Singen im Männerchor ist aus der Mode gekommen. Kein Vater nimmt wie selbstverständlich Sohn oder Neffen mit zur wöchentlichen Probe; immer weniger junge Männer interessieren sich für die Volkslieder von Silcher oder Schubert, die im Satz für vier Männerstimmen so einzigartig klingen. Das "Ännchen von Tharau" hat ausgedient. So sieht es jedenfalls aus, wenn man das Männerchorsterben auch in anderen Teilen der Stadt zur Kenntnis nimmt.

1858 hatten sich 36 Männer zum gemeinschaftlichen Singen zusammengetan. Das rigide Versammlungsverbot der Franzosen war passé, und überall sprossen die Singgemeinschaften aus dem Boden - die Deutsche Chorbewegung. Schon früh behauptete die "Eintracht" eine herausragende Rolle im Konzert der Hobbysänger, Chorleiter wie die Herren Korsten, Sondermann und Bönn stehen für die Zeiten vor dem 2. Weltkrieg, Franz Hilgers, Heinz Honds, Christoph Rück für herausragende Leistungen ab den 50ern.

Noch heute schwärmen Eintracht-Sänger von großen Konzerten im In- und Ausland, bei denen sie bedeutende Chorwerke, zuletzt die Alt-Rhapsodie von Johannes Brahms, meisterten. Bei aller Kunstfertigkeit pflegte jedoch die Eintracht immer eine besondere Nähe zum Stadtteil, aus dem ihre Sänger stammten: Odenkirchen. Volkstümliche Konzerte in der Burggrafenhalle gehörten jahrzehntelang fest zum Unterhaltungsprogramm der Gemeinde.

Die enge Verbundenheit mit dem Heimatverein lebt übrigens über die formelle Löschung des Vereins hinaus: Das Vermächtnis des Chores, ein Teil seiner Bibliothek, Tonaufnahmen, die kostbaren Fahnen und die Gründungsdokumente sind an das Heimatarchiv Odenkirchens übergeben. Nun schweigt die "Eintracht" für immer. Ein Stück Kulturgeschichte der Stadt gehört der Vergangenheit an.

Quelle: RP