später lesen Landtagswahl 2017 in Mönchengladbach Die Kandidaten im Wahlkreis 50: Rohat Yildirim Die Linke FOTO: Stadt Mönchengladbach FOTO: Stadt Mönchengladbach 2017-05-05T15:56+0200 2017-05-04T15:54+0200

Sie hat sich in Positur gestellt, die Hände selbstsicher vor der Brust verschränkt: Ich packe an, kümmere mich um die Interessen der Wähler, symbolisiert diese Geste. So zeigt sich Rohat Yildirim auf den Wahlplakaten der Linken. Von Dieter Weber