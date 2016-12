Mönchengladbach: Die Lieblingsdrinks für Silvester 2016

Buchholz Sun und Chica - das sind doch mal außergewöhnliche Rezeptideen für den Silvesterabend! Unsere Leser verraten einige ihrer Cocktailtipps zum Jahresende. Von Nina Jedrychowski

Unser Leser-Aufruf, die besten Cocktail-Rezepte zu Silvester 2016 zu schicken, fand außergewöhnliche Resonanz.

Ulrike-Una Geiger etwa schickte der Redaktion per Facebook ihr bestes Rezept für den Silvesterabend: der Buchholz Sun - ein Klassiker im Dorf Buchholz. Dieser Flecken liegt im äußersten Südwesten von Mönchengladbach. Die Idee zum dorfeigenen Cocktail stammt von den Dorfbewohnern selbst - natürlich. 2011 haben sich die Mitglieder des Dorf- und Heimatvereins etwas besonderes überlegt. Für die alljährlichen Laurentiuskirmes mixten sie zum ersten Mal den dorfeigenen Cocktail. Auf die Idee waren die Vereinsmitglieder bei einem Spaziergang gekommen. "Je nachdem, wie die Sonne auf die Häuser an der Laurentiusstraße steht, können die Bewohner einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang beobachten", sagt Geiger. Diese Sonnenauf- und -untergänge spiegeln sich optisch im Cocktailglas des Buchholz Sun wieder. Im Mai 2012 erschien dann das Rezept in der Zeitschrift "Buchholz Aktuell". "Somit müsste eigentlich jeder Dorfbewohner das Rezept zu Hause liegen haben", sagt Ulrike-Una Geiger. Für alle, die das Rezept verlegt haben oder noch nicht wissen, womit sie Silvester anstoßen wollen, haben wir das Rezept aufgeschrieben.

Wem der Buchholz Sun mit Eierlikör für den Silvesterabend nicht behagt, folgt vielleicht dem Vorschlag von Sylvia Nellessen, den sie ebenfalls per Facebook übermittelte. Ihr absoluter Favorit unter den Cocktails zum Jahreswechsel heißt Chica (siehe Infobox). Dieser Drink ist eigentlich ein Urlaubscocktail. Komplett unbekannt unter den Cocktailtrinkern wie der Buchholz Sun ist er nicht -exklusiv ist der Chica dennoch. Anders als Sex on the Beach, Tequila Sunrise oder Long Island Ice Tea steht der Chica nicht auf der Cocktailkarte in den Mönchengladbacher Bars. Damit der Drink kein Exot unter den Lieblingsdrinks bleibt, haben wir das Rezept für den Silvestercocktail zusammengefasst.

Quelle: RP