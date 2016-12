Knaller fürs Feuerwerk, die Zutaten fürs Käsefondue - egal, was Sie am Silvestermorgen noch besorgen müssen: In vielen Geschäften dürfte das kein Problem sein, denn sie haben am Vormittag des 31. Dezembers noch geöffnet. Hier finden Sie die Öffnungszeiten im Einzelhandel für Silvester 2016.

EINZELHÄNDLER Die meisten Geschäfte in der Gladbacher Innenstadt haben an Silvester zumindest einige Stunden geöffnet: Die Buchhandlung Degenhardt an der Friedrichstraße ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Douglas-Filiale an der Hindenburgstraße hat an Silvester von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Pralinen und Torten gibt es an Silvester bei Heinemann leider keine, die Konditorei hat am 31. Dezember geschlossen. Die Filiale des Kaufhofs an der Hindenburgstraße ist am 31. Dezember von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet, in der Karstadt-Filiale in Rheydt können Sie von 9 bis 14 Uhr einkaufen.

SUPERMÄRKTE Die Real-Märkte in Mönchengladbach sind von 8 bis 14 Uhr für Kunden geöffnet, Ausnahme ist die Filiale in Rheydt, sie ist von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Die Geschäfte des Discounters Aldi sind an Silvester von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Einige Filialen schließen allerdings wegen Inventur schon um 14 Uhr. Aldi bittet die Kunden, auf entsprechende Aushänge zu achten. Lidl öffnet seine Geschäfte an Silvester von 7 bis 16 Uhr, einige Filialen sind länger geöffnet. Dies werde über Aushänge in den jeweiligen Filialen bekannt gegeben, sagte eine Sprecherin.

Die Filialen des Discounters Netto öffnen an Silvester in der Regel ab 7 Uhr und haben bis 16 Uhr geöffnet. Außer im Center, hier muss früher geschlossen werden.

STADTBIBLIOTHEK Die verschiedenen Standorte der Bücherei in Mönchengladbach sind von Heiligabend bis einschließlich Freitag, sowie an Silvester und an Neujahr geschlossen. Jedoch können Sie den digitalen Service der Bibliotheken nutzen. Unter www.stadtbibliothek-mg.de können Bücher oder Hörspiele als Download ausgeliehen werden.

BÄDER An Silvester ist das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Schlossbad Niederrhein und das Stadtbad Rheydt sind an Silvester geschlossen.