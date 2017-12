später lesen Mönchengladbach Die Öffnungszeiten an Silvester 2017 FOTO: Miserius, Uwe

Knaller fürs Feuerwerk, die Zutaten fürs Käsefondue - egal, was Sie am Silvestermorgen noch besorgen müssen: Die Feiertagseinkäufe sollte man in diesem Jahr schon am Vortag erledigen. Denn - anders als an Heiligabend - bleiben dieses mal nahezu alle Lebensmittelgeschäfte geschlossen.