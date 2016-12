Es fehlt noch das Geschenk für die Schwiegereltern? Oder der Rotkohl zu den Klößen beim Weihnachtsessen? Vielleicht haben Sie Lust und Muße, in der ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen ins Theater oder ins Museum zu gehen oder mal in der Stadtbibliothek zu stöbern. Hier finden Sie die Öffnungszeiten zu Weihnachten 2016.

EINZELHÄNDLER Die meisten Geschäfte in der Gladbacher Innenstadt haben an Heiligabend zumindest einige Stunden geöffnet: Die Buchhandlung Degenhardt an der Friedrichstraße ist an Heiligabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Die Douglas-Filiale an der Hindenburgstraße hat von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Pralinen und Torten gibt es Heiligabend in der Zeit von 8 bis 14 Uhr bei der Konditorei Heinemann. Die Filiale des Kaufhofs an der Hindenburgstraße ist am 24. Dezember von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet, in der Karstadt-Filiale in Rheydt können Sie von 9 bis 14 Uhr einkaufen. Auch Toys R Us hat an Heiligabend geöffnet - von 8 bis 14 Uhr können Sie hier noch schnell Geschenke für die Kleinen erstehen. Karstadt in Rheydt hat von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

SUPERMÄRKTE Der Real-Märkte an der Krefelder Straße und an der Reyerhütte haben von 8 bis 14 geöffnet. Der Real-Markt in Rheydt ist von 7 bis 14 Uhr für Kunden geöffnet. Filialen der Supermarkt-Kette Rewe sind von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Kaiser's hat von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Die Geschäfte des Discounters Aldi haben von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Die Filialen von Lidl haben am 23. Dezember von 7 bis 22 Uhr geöffnet und an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr. Bei Netto kann man in den meisten Märkten von 7 bis 14 Uhr einkaufen, außer im Center, hier muss früher geschlossen werden.

STADTBIBLIOTHEK Die Stadtbibliothek in Mönchengladbach und Rheydt hat an Heiligabend geschlossen. Zwischen den Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Die weiteren Zweigstellen in Giesenkirchen und Rheindahlen haben auch zwischen den Tagen, an Silvester und Neujahr komplett geschlossen. Jedoch können Sie den digitalen Service der Bibliotheken nutzen. Unter www.stadtbibliothek-mg.de können Bücher oder Hörspiele als Download ausgeliehen werden.

FOTO: Anne Peters

BÄDER An Heiligabend ist das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist das Bad geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag findet jedoch Kinder zwischen 11 und 14 Uhr eine besondere Veranstaltung im Vitusbad statt.

Im Schlossbad Niederrhein in Wickrath finden in der Zeit vom 3. bis zum 26. Dezember die jährlichen Revisionsarbeiten statt. Das Bad ist in dieser Zeit geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember hat das Bad von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember und 1. Januar bleibt es Bad geschlossen. Das Stadtbad Rheydt ist an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen. Vom 27. bis 30. Dezember hat das Bad geöffnet.

MUSEUM ABTEIBERG Das Museum hat Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen, Ab dem 27. Dezember ist das Museum wie immer unter der Woche von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

MUSEUM SCHLOSS RHEYDT Auch das Museum Schloss Rheydt hat am Heiligabend und am ersten udn zweiten Weihnachtstag geschlossen. Ab dem 27. Dezember gelten die normalen Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr.

THEATER Am Montag, 26. Dezember, 16 Uhr, können sich Theaterbesucher auf "Pinocchio", das Ballettmärchen von Robert North für Kinder ab fünf Jahren freuen. Am Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr, wird "Der Kontrabass" von Patrick Süskind gespielt. "Der Barbier von Sevilla" steht am Donnerstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr auf dem Programm. Am Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, gibt es auf der großen Bühne "Marlene, Judy, Marilyn – Endstation Hollywood", im Studio ist ab 20 Uhr "norway today" zu sehen. Und das Jahr endet mit der Revue "Wir sind Borussia" am 31. Dezember, 18 Uhr . Tickets unter 02166 6151-100 und www.theater-kr-mg.de

