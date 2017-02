Mönchengladbach: Die Pulvermeister der Garde auf jecker Acht-Stunden-Schicht

Es war eine Acht-Stunden-Schicht des Frohsinns mit sechs Stationen (von Holt bis Lürrip), zwei Trinkpausen, viel Palaver und lustigen Begegnungen.

Karnevalsboss Bernd Gothe hat seine Botschaft ("Kommt zum Veilchendienstagszug!"), das Prinzenpaar sein Lied (aus dem Repertoire die Nummer drei: "Wenn du nit danze kanns") und die Pulvermeister ihren Spaß. Die krankheitsbedingt geschrumpfte Begleittruppe mit Friedhelm Kirchhartz, Burkhard Schrammen und Horst Thoren sang mit, lachte mit und blödelte mit Prinzenpaar und Gardisten um die Wette. Als Frauenversteher präsentierte sich Generalappellmeister Stefan Wimmers, der bei drei Damensitzungen (in Holt, Neuwerk und Windberg) jeweils eine besonders Hübsche mit auf die Bühne nahm. Da wollten Friedhelm Kirchhartz (Fachmann für Eierlikör) und Burkhard Schrammen nicht hinten anstehen und schunkelten in den Pausen mit Hexen aus Venn, Fröschen aus Windberg und Neuwerker Eierlikör-Ladies.

Horst Thoren traf zuhauf Schützenschwestern und sogar Schäfchen aus dem heimischen Korschenbroich. Gardekommandant Wolfgang Gnörich und Präsident Frank Wendler hatten alle Mühe, das muntere Dreigestirn zum Bus zu bugsieren. Das gelang, weil die Garde Erfahrung hat mit aus der Reihe-tanzenden-Mitstreitern und die Regimentskapelle zum Appell blasen lies. So waren beim Schlusstermin in Lürrip kurz vor Mitternacht alle zur Stelle. Gothes Worte ("nicht von der Sicherheitsdebatte schrecken lassen") und die gesungene Tanzeinlage des Prinzenpaares hatte die Begleittruppe da bestens drauf. So gut, dass sie damit fast die auf Tournee gehen könnten.

