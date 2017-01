Karneval in Mönchengladbach: Die Pulvermeister umarmen die Welt

Trump, Didgeridoo und Gangnam Style - die Truppe der jecken Lokalpromis setzte wieder den Höhepunkt beim Generalappell. Von Denisa Richters und Detlef Ilgner (Fotos)

Es gibt sie noch, die Männerbastionen - die Vorstandsetage des Energieversorgers NEW gehört dazu. Seit Samstag gilt das nicht mehr so ganz. "Ich bin die erste Frau an der Spitze der NEW", sagt die hochgewachsene Blondine. Lasziver Augenaufschlag. Schmollmund. Langes gold-glitzerndes Kleid. Ein Star ist geboren, genauer: "Laura Wild, die unsäglich Schöne", wie Moderator Horst Thoren (alias Bill Ramsey) wenig später in der Show der Pulvermeister ankündigt. Seit zwei Jahrzehnten formieren sich unter diesem Namen Menschen, die in Mönchengladbach Rang und Namen haben, die aber zu einem bestimmten Anlass, nämlich dem Generalappell der Prinzengarde der Stadt, jede Etikette fallenlassen. Dann schlüpfen sie in die beklopptesten Rollen und aufwendigsten Kostüme, trainieren Choreografien und lassen das Publikum ausflippen. Der Anspruch ist hoch - bei den Akteuren wie bei den Gästen. Doch auch diesmal haben die Pulvermeister wieder die Kaiser-Friedrich-Halle gerockt.

Allen voran die "Wilde Laura", die eigentlich Frank Kindervatter heißt. Es war seine Initiation in der hochkarätigen Narrentruppe. Großartig und eine konditionelle Großleistung war die Tanzeinlage im "Gangnam Style" mit GEM-Chefin Gabi Teufel im Zentrum, flankiert von den Danceboys Hartmut Wnuck (Stadtsparkasse), Bürgermeister Michael Schroeren, Jürgen Steinmetz (IHK) und Architekt Burkhard Schrammen. Alle mit blinkenden Turnschuhen an den Füßen - da war das Publikum kaum zu halten.

Höchst amüsant: Chefarzt Christoph Müller-Leisse als Stan Laurel, der die Mimik des Vorbilds bis zur Perfektion imitierte, und Ex-NEW-Chef Friedhelm Kirchhartz als Oliver Hardy an seiner Seite. Im zweiten Durchgang holten sie Verstärkung auf die Bühne: OB Hans Wilhelm Reiners, Borussia-Vizepräsident Rainer Bonhof, Mags-Chef Hans-Jürgen Schnaß und SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs schwangen kollektiv das Tanzbein.

Auf der Pulvermeister-Agenda stand auch eine Reise über die Kontinente, getreu dem Sessions-Motto "Mönchengladbach umarmt die Welt". IHK-Präsident Heinz Schmidt gab "Donald Trumpel, die Honiglocke", die frühere OB Monika Bartsch hielt als Freiheitsstatue dagegen. Gert Kartheuser kam als kamelbehängter Beduine, Ralf Dürselen als Safari-Jäger und Bolten-Chef Michael Hollmann als Nordstaatler. Ganz asiatisch: Dieter Porschen und Heinz Schnock.

Auch der erste Teil des Abends war voller Höhepunkte - die Artistik der Showtanztruppe High Energy, die Band Dröpkes, die Garderottis von der Rheydter Prinzengarde - und die musikalische Einlage des Prinzenpaars samt Boygroup. Neuer Generalappellmeister ist Stefan Wimmers, Rechtsanwalt und Citymanagement-Vorsitzender.

Quelle: RP