Flötentöne: Die Remember Band hat eine neue Frontfrau

Für Schlagzeilen sorgten einige der populären Coverbands aus der Region in den letzten Monaten nicht nur mit gelungenen Auftritten, sondern auch durch Personalwechsel. Die jüngste Meldung dazu kam jetzt von der Remember Band. Ab sofort ist die neue Frontfrau des Sextetts Annekatrin Schmid. Von Horst Pawlik

Schmid lebt in Düsseldorf und ist laut der Veröffentlichung auf ihrer Webseite hauptberufliche Sängerin im Eventbereich. Spätestens zum Karneval in Hardt stellt die Remember Band die neue Sängerin dem Live-Publikum vor. Ihre Vorgängerin Sandra Wolters war fünf Jahre lang das Gesicht der Band gewesen. Nach der gefeierten Christmas-Classics-Reihe nahm sie jetzt ihren Abschied.

"Ich bin sehr gespannt auf 2017", blickt Sängerin Simone Weyermanns hoffnungsfroh in die Zukunft. Ihre Coverband Mrs. Fab, mit ausgesuchten Top-40-Hits erfolgreich unterwegs seit 1998, meldet gleich zwei neue Musiker: Christina Schmitz heißt die neue Keyboarderin, Uwe van Helden ist der neue Mann mit der Bassgitarre. Beide Newcomer stoßen auf eine bestens eingespielte Band und sind mit den Musikern von Mrs. Fab schon lange verbunden. Die junge Dame mit dem Faible für schwarz-weiße Tasten ist die Schwester von Co-Sänger Heinrich Verheyden. Uwe van Helden ist langjähriger Szene-Hase und durch die Mitgliedschaft bei der Band Frollein mit Schlagzeuger Dominik Michel und Simone Weyermanns bestens eingespielt. Auf den neuen Sound von Mrs. Fab darf man gespannt sein.

Bereits Mitte des Jahres verließ Sängerin Sandra Kozlik nach dreieinhalb Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit die gefeierte Coverband Just Is. Neue Partnerin im Gesangsduett mit Reiner Jenissen und den Musikern Christoph Granderath (Gitarre), Manfred Schermuly (Schlagzeug), Christoph Erbse (Tasteninstrumente) und Nils Matusiak (Bass) ist seitdem Sängerin Tanja Wendt. Kozlik, unter anderem tätig bei NDW-Star Peter Schilling ("Major Tom") und gefragter Gala-Star, lebt ihre Leidenschaft und sagt: "Musik ist mein Leben". Neben gefeierten Glam-Auftritten auf Firmen-Events und großen Bühnen zeigt sich die Mönchengladbacherin durch eine gelungene Allstar-Session-Serie (zuletzt etwa mit Ralle Rudnik im Kunstwerk) mit ihrer Gruppe "Sandra Kozlik & Friends" geerdet und macht mit Rock, Pop und Soul auch in der Szene erfolgreich auf sich aufmerksam.

