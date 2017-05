Mensch Gladbach: Die Stadt, der Müll und die Schlaglöcher

Mönchengladbach soll schöner werden - doch das funktioniert nur teils. Immerhin: Auf 20 Kilometern können Autofahrer in wenigen Wochen über glattesten Asphalt rollen. Die Tour macht's möglich. Ob das Rennradspektakel am Ende auch die Gelben Tonnen her- und Hundehaufen wegzaubern kann?

Na, haben Sie auch im Stau gestanden in dieser Woche? Es ist aber auch zum Aus-der-Haut-fahren. Auf etlichen wichtigen Verkehrsadern in der Stadt wird zeitgleich gearbeitet, ganze Spuren sind gesperrt. Okay, im Vergleich zu Köln oder Düsseldorf sind es allenfalls Stäuchen, die sich dort bilden, aber immerhin ... Mönchengladbach will den großen kommunalen Schwestern schließlich in nichts nachstehen.

Hoppla, das war aber ein tiefes Schlagloch ... Wo waren wir noch mal? Ach, bei den Baustellen. Ärgerlich. Aber wir wollen ja das positive Denken trainieren. Also, die gute Nachricht ist: In einigen Wochen können Sie auf etwas mehr als 20 Kilometern Strecke mit ihrem Auto über einen Asphalt rollen, der so glatt ist wie ein Babypopo. Ein ganz neues Lebensgefühl in Gladbach, die Stoßdämpfer werden es danken.

Möglich macht es die Tour de France. Denn das Radrennen mit Weltruf erfordert beste Straßenverhältnisse, damit die windschnittigen Rennradler möglichst schnell und unfallfrei dahingleiten können. Wer ausrichtet, muss alles entsprechend einrichten. Na klar, die Reparaturen der Straßen waren schon lange geplant ... und wären ohnehin gemacht worden ... nur zufälligerweise werden jetzt die Arbeiten entlang der Strecke vorgezogen ... Sie kennen das. Aber tatsächlich entsteht so zumindest eine Teststrecke für schlaglochfreies Fahren. Da sage noch mal jemand, das Rennspektakel hinterließe keine nachhaltigen Spuren.

Und wer weiß, was es noch alles bewirkt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer müllfreien Zone? Am besten stadtweit. Ein erster Schritt wäre die Einführung der Gelben Tonnen, damit das Herumfliegen der Gelben Säcke am Tag der Abholung ein Ende hätte. Kann ja - siehe Straßenbau - plötzlich ganz schnell gehen. Hilfreich wäre auch die Einführung eines saftigeren Strafzolls für alle, die ihren Müll einfach so am Wegesrand entsorgen, wie es neulich wieder in Rheydt der Fall war. Mags-Mülldetektive, bitte kommen!

Eine besondere Variante sind die Hundehaufen. Davon gibt es in Mönchengladbach sogar noch mehr als Schlaglöcher. Dabei hat der Verein "Clean up" bereits Vorarbeit geleistet und vor einigen Jahren in der ganzen Stadt Spender für Tüten aufgehängt, in denen die Hinterlassenschaften des süßen Vierbeiners entsorgt werden können. Nicht zuständig ist der Verein allerdings für das Nachfüllen der Tüten. Doch niemand übernimmt diese Aufgabe. Was dazu führt, dass die Spender leer, die Bürgersteige und Parkanlagen aber voll sind mit den Häufchen. Manche Hundebesitzer beschweren sich sogar über den mangelhaften Tütchen-Service. Mist, möchte man da fast schon sagen. Wie wäre es denn mit selbst auffüllen? Es kann doch nicht sein, dass sich immer dieselben engagieren und die anderen darauf pfeifen.

Aber wir wollen ja positiv denken. Kann die Tour auch die Einstellung von Menschen ändern? Wohl nicht. Aber vielleicht hat ein pfiffiger Student von der Hochschule dafür eine Idee. Einer von ihnen will jedenfalls die Gladbacher Altstadt wiederbeleben - immerhin war die mal so angesagt, dass selbst Düsseldorfer zum Feiern anreisten. Den Re-Start macht jetzt eine lange Nacht mit Kneipen-Hopping. In diesem Sinne ein schlaglochfreies Wochenende!

Quelle: RP