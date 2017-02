später lesen Mönchengladbach Die urinale Testphase ist angelaufen FOTO: angr FOTO: angr 2017-02-17T19:03+0100 2017-02-18T00:00+0100

Der Testlauf in der Mönchengladbacher Altstadt mit mobilen öffentlichen Urinalen hat begonnen. Gestern am späten Nachmittag wurden die vier Urinale an den entsprechenden Standorten aufgebaut. Am Alten Markt (Edmund-Erlemann-Platz), am Platz vor dem Dicken Turm, an der Ecke Waldhausener Straße / Aachener Straße und am Bismarckplatz können Altstadt-Gäste ihre Notdurft verrichten. Die Anlagen sind (fast alle) mit einem Desinfektionsmittel-Spender ausgestattet. Im Inneren sollen Geruchsneutralisierungsmittel (Duftnote Kirsch) dafür sorgen, dass es nicht stinkt. Von Andreas Gruhn