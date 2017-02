später lesen Karneval Die Veedel umarmen die Welt FOTO: Hans Peter Reichartz FOTO: Hans Peter Reichartz 2017-02-26T19:22+0100 2017-02-27T00:00+0100

So bunt, so schön, so jeck - das sind Gladbachs Veedel. Am Tulpensonntag feierten viele Tausend Narren in den Zügen und an den Straßenrändern in den Stadtteilen. Und überall war die Stimmung gut. In Rheindahlen, Hardterbroich, Eicken, Holt, Venn, Giesenkirchen und Odenkirchen genossen die bunt verkleideten Jecken das beste Karnevals-Wetter und feierten zum Motto "Gladbach umarmt die Welt".