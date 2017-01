später lesen Mönchengladbach Dienstwagen für die Juniorengarde FOTO: Prinzengarde MG FOTO: Prinzengarde MG Teilen

Elf Kinder tanzen derzeit in der Juniorengarde der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach. Als kleine Regimentstöchter und Gardisten sind die rot-grauen Uniformträger sehr gefragt. Rund 40 Auftritte absolvieren sie. Da führt der Weg auch schon einmal ins Umland, nach Viersen oder Willich. Damit die Juniorengarde immer pünktlich zu ihren Terminen kommt, bekam sie nun vom Toyota Autohaus Schroers ein Dienstfahrzeug. Stefan Schroers übergab die Schlüssel an Annette Böhm, Trainerin der Kinder. Die Zusammenarbeit zwischen dem Autohaus und der Garde dauert schon seit über 25 Jahren an.