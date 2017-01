Ein weiterer Stammgast ist. Der Sänger - seit 2003 in der "Rock and Roll Hall of Fame" vertreten - tritt mit seiner dreiköpfigen Band am Samstag, 24. Juni, auch bereits zum dritten Mal in Gladbach auf. 2011, am 22. Juni, war Sting mit einem Orchester das erste Mal zu Gast im damaligen Hockeypark gewesen und hatte mehr... mehr

Ein weiterer Stammgast ist. Der Sänger - seit 2003 in der "Rock and Roll Hall of Fame" vertreten - tritt mit seiner dreiköpfigen Band am Samstag, 24. Juni, auch bereits zum dritten Mal in Gladbach auf. 2011, am 22. Juni, war Sting mit einem Orchester das erste Mal zu Gast im damaligen Hockeypark gewesen und hatte mehr als 7000 Zuhörer begeistert. Vier Jahre später, am 7. Juli 2015, waren es fast doppelt so viele Konzertbesucher - 13.000 Fans kamen zu Sting und seiner Band in den Sparkassenpark. Dies war seinerzeit der einzige Auftritt der Band in ganz Deutschland. weniger