Konzerte: Diese Stars spielen 2017 im Sparkassenpark in Mönchengladbach

2017 werden mindestens zwölf Sänger, Bands und Kabarettisten im Sparkassenpark auftreten - so viele waren es selten zuvor in einem Jahr. Sieben davon sind Wiederholungstäter - sie stehen dort nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Ein Überblick. Von Nina Jedrychowski

Die klamme Stadt Mönchengladbach um ihren Kämmerer Bernd Kuckels könnte sich im neuen Jahr mit etwas Augenzwinkern an einer neuen Einnahmequelle versuchen - nämlich an der Zweitwohnsitzsteuer für Künstler, die zum wiederholten Male in Mönchengladbach auf der Bühne stehen. Denn unter den zwölf Sängern, Bands und Kabarettisten, die sich bisher für den Sparkassenpark angekündigt haben - selten waren es zuvor so viele in einer Konzertsaison - sind sieben "Rückkehrer". Ihnen hat es in der Vitusstadt offenbar so gut gefallen, dass sie teilweise bereits zum vierten Mal hier auftreten.

FOTO: Jörg Knappe

Das trifft nämlich für den Soul-Barden Xavier Naidoo zu. Für ihn wird es am Samstag, 10. Juni, das vierte Konzert in Gladbach - dieses Mal als Bandmitglied der Söhne Mannheims. Genau sechs Jahre zuvor, am 10. Juni 2010, begann seine Gladbach-Laufbahn als Solokünstler auf der Bühne des damaligen Hockeyparks vor 14.000 textsicheren Fans. Zwei Jahre später, am 19. August 2012, kamen dann mehr als 16.000 Besucher seinetwegen in den Hockeypark. Bei seinem dritten Konzert, am 24. Juli 2015, im gerade umbenannten Sparkassenpark sang der Künstler zwei Stunden lang für seine 15.000 Fans unter freiem Himmel.

Ein weiterer Stammgast ist Sting. Der Sänger - seit 2003 in der "Rock and Roll Hall of Fame" vertreten - tritt mit seiner dreiköpfigen Band am Samstag, 24. Juni, auch bereits zum dritten Mal in Gladbach auf. 2011, am 22. Juni, war Sting mit einem Orchester das erste Mal zu Gast im damaligen Hockeypark gewesen und hatte mehr als 7000 Zuhörer begeistert. Vier Jahre später, am 7. Juli 2015, waren es fast doppelt so viele Konzertbesucher - 13.000 Fans kamen zu Sting und seiner Band in den Sparkassenpark. Dies war seinerzeit der einzige Auftritt der Band in ganz Deutschland.

FOTO: Ilgner Detlef

Die Band Silbermond steht Sting diesbezüglich in nichts nach. Am 2. Juni 2010 trat sie das erste Mal vor 9200 Besuchern im Hockeypark auf. Die noch recht überschaubare Menge an Fans erlebte ein unvergessliches Konzert. Die vier Bandmitglieder zeigten, was Fannähe wirklich bedeutet - im wahrsten Sinne des Wortes. Sie spielten drei Lieder in der Mitte des Publikums und gingen zwischen den Fans zur Haupttribüne zurück. Zum darauffolgenden Konzert fünf Jahre später, am 20. Juni 2015, kamen dann stolze 15.000 Besucher - es war bis dato das am besten besuchte Konzert der Bandgeschichte. Nun gibt Silbermond am Samstag, 15. Juli 2017, ihr drittes Gastspiel in Mönchengladbachs Konzertarena.

FOTO: Detlef Ilgner (5), Jörg Knappe (2)

Auch Deichkind war bereits vor zwei Jahren in Mönchengladbach zu Gast. Mit schwarzen Müllsäcken und Neon-Kopfschmuck gekleidet performten die Künstler am 28. August 2015 für mehr als 15.000 Besucher. Als Andenken an die hohe Besucherzahl bekam die Band einen gebrandeten Hockeyschläger von den Veranstaltern überreicht. Zudem blieb den Veranstaltern der Auftritt der Künstler als das größte alleine von Deichkind bestrittene Open-Air-Konzert in Erinnerung. Im neuen Jahr wollen die Hamburger Elektro-Rapper am Samstag, 5. August, für und mit ihren Fans im Sparkassenpark eine Show feiern. Ob erneut in Müllsäcke gekleidet, bleibt abzuwarten.

Für 2017 hat sich auch der Künstler Bryan Adams angekündigt. Am Sonntag, 6. August, will der kanadische Sänger seine Fans in Mönchengladbach zum zweiten Mal begeistern - das einzige Konzert in Nordrhein-Westfalen. Vor knapp sechs Jahren, am 17. Juni 2011, trat Adams das erste Mal im damaligen Hockeypark auf - fünf Tage vor Sting. Trotz Regens versetze der Balladenkönig die Menge von 11.000 Fans mit durchsichtigen lila, blauen, rosa und grünen Regen-Ponchos gekleidet in beste Stimmung. Hoffentlich bleibt es 2017 bei seinem Open-Air-Konzert trocken. Zumindest liegt das Sting-Konzert diesmal zeitlich weiter entfernt.

Auch Philipp Poisel betritt im Nordpark kein Neuland. Er wird am Samstag, 29. Juli, auf der Bühne des Sparkassenparks stehen. Seinen ersten Auftritt hatte der Sänger im Vorprogramm von Herbert Grönemeyer am 6. Juni 2008, allerdings im Borussia-Park. Am 30. August 2014 feierte er dann seine Premiere als "Hauptattraktion": Damals zog es 14.500 Zuhörer in den Hockeypark. Bei nasskaltem Wetter berührte der Stuttgarter Sänger die Fans mit seinen gefühlvollen Liedtexten umso mehr. Sein Konzert im Sparkassenpark ist 2017 seine einzige Open-Air-Show in NRW.

Aber nicht nur Musiker haben zugesagt, im neuen Jahr im Sparkassenpark aufzutreten. Der Entertainer Dieter Nuhr will die Mönchengladbacher dort bereits ein drittes Mal auf der Bühne zum Lachen bringen. Am 18. Juni 2011 fand während seines Auftritts etwa 100 Meter entfernt eine Sprengung im Nordpark statt. Als diese zweimal schiefging, unterbrach Nuhr sein ursprüngliches Bühnenprogramm lässig und kommentierte das Geschehen der zunächst missglückten Sprengung für die Zuschauer. Das muss ihn angestachelt haben. Denn am 8. Juni 2013 kehrte Nuhr, eigenwillig wie eh und je, nach Gladbach zurück. Damals ließen sich viele Fans vom stark wehenden Wind nicht davon abbringen, auf Autogramme nach der Show zu warten. Bereits am Freitag, 27. Januar, wird er das Jahr der sieben Sparkassenpark-Stammgäste einleiten - im Event-Zelt Chapiteau neben dem Hockeystadion. Bezieht man noch das Wickrather Kunstwerk mit ein, ist Nuhr übrigens der absolute Gladbacher Dauer-Gast. Dort wird er am 30. November, auch bereits als Wiederholungstäter, erneut auftreten.

