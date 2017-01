später lesen Mönchengladbach Drei Frauen stehlen Parfüm im großen Stil Teilen

Die Polizei ist auf der Suche nach drei Frauen, die am Dienstag um 13.30 Uhr in einer Parfümerie an der Hindenburgstraße hochwertige Parfüms im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Wie gestern mitgeteilt wurde, steckten die Frauen die Ware in Taschen, die sie im Geschäft untereinander tauschten. Im Anschluss flüchteten alle drei in Richtung Hauptbahnhof. Sie wurden von einer Verkäuferin verfolgt, die sie nach kurzer Zeit aus den Augen verlor.