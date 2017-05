Mönchengladbach: Durchs Ohr ins Herz des Menschen

Eugen Eckert, einer der bekanntesten zeitgenössischen Texter und Musiker evangelischer Kirchenlieder, ist zu Gast in Mönchengladbach. Von Angela Rietdorf

Eugen Eckert lässt sich auf vielerlei Weise beschreiben: er ist Stadionpfarrer von Eintracht Frankfurt, Autor eines Buchs über Sport und Religion, liebt Fußball, war Studierendenpfarrer an der Frankfurter Uni, ist regelmäßig Kurpastor auf der Nordseeinsel Spiekeroog, seit 40 Jahren Musiker in der Band Habakuk und Texter von mehr als tausend neuen geistlichen Liedern, teils im Stil von Pop-Hymnen, teils im Stil von Chorälen. Viele seiner Lieder haben es in die Gesangbücher beider christlicher Konfessionen geschafft. Jetzt ist Gelegenheit für Mönchengladbacher, mit ihm gemeinsam zu singen: in einem Workshop, einem Konzert und einem Gottesdienst.

Musik war im Leben Eugen Eckerts immer präsent. Er war im Posaunenchor, im Jugendchor, in der Band. "Ich war, bis ich fünfzehn war, in einer methodistischen Freikirche", erzählt er. "Dort wurde das Gemeindesingen besonders gepflegt, man saß beim Gebet, aber man sang vierstimmig im Stehen." Das prägt. Zum ausschließlichen Lebensinhalt will er die Musik nicht machen, aber sie passt zu seinem Studienfach Theologie. Besonders zur evangelischen Theologie, denn schließlich war Luther nicht nur streitbarer Theologe, sondern auch begabter Musiker und begnadeter Texter. "Theologie und Musik sind wesensverwandt, sie gehen durch das Ohr des Menschen und versuchen, sein Herz zu treffen", erklärt Eckert die Haltung des Reformators, der in seinen Liedtexten zentrale Themen des christlichen Glaubens transportiert hat, so dass die Menschen sie verinnerlichen und weiter geben konnten. In dieser Tradition sieht sich auch der Frankfurter Pfarrer. Den Erfolg seines bekanntesten Liedes "Bewahre uns Gott", das konfessionsübergreifend zu den beliebtesten Liedern in Gottesdiensten gehört, erklärt Eckert so: "Das Lied hat vier zentrale Inhalte christlichen Glaubens komprimiert zum Thema. Man kann es in jedem Gottesdienst singen, aber es eignet sich auch in Krisenerfahrungen." Die Anregungen für seine Liedtexte bezieht er aus der Bibel, aber auch aus seiner eigenen Lebenswelt, den Lebensgeschichten von Freunde oder dem aktuellen Geschehen. "Sie kreisen um die großen Themen, um Liebe und Tod, Gerechtigkeit und Frieden und die Bewahrung der Schöpfung", sagt er.

Nun kommt der Vielseitige als Musiker nach Mönchengladbach. Am 6. Mai können bis zu achtzig Teilnehmer in einem Sing-Workshop von 9 bis 18 Uhr mit ihm und Chorleiterin Astrid Dichans gemeinsam mehrstimmig singen und Lieder gestalten. Ab 18 Uhr findet ebenfalls in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Großheide in der Severingstraße ein Liederabend mit der Band Habakuk statt. Auch das Konzert sei zum Mitsingen, verspricht Eckert. Und am Sonntag, den 7. Mai sind Eugen Eckert und die Band Habakuk beim ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kapelle des Krankenhauses Maria Hilf dabei.

Anmeldungen zum Workshop nimmt die Krankenhausseelsorge des Maria Hilf unter 02161 892-3213 oder 892-1211 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Quelle: RP