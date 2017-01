Mönchengladbach: Egon der Schneelose hatte Ladehemmung

Das Tiefdruckgebiet hatte für Gladbach allen Prognosen zum Trotz keinen Schnee im Gepäck. Dennoch bleibt die GEM in Bereitschaft. An den Streuwagen sind mittlerweile Schneeschieber angebracht. Von Beate Wyglenda und Jan Schnettler

Das als Schneekanone angekündigte Tief "Egon" hatte seinen Pulverschnee allem Anschein nach bereits verschossen, als es über Mönchengladbach zog. Oder hatte zumindest ziemliche Ladehemmung. Denn bis auf leichten Flockenfall in der Nacht und am frühen Nachmittag war von Winter gestern nicht viel zu spüren in der Vitusstadt. In der Nacht zu Freitag musste die GEM mit ihren Fahrzeugen deswegen auch nicht streuen. "Zwar war es sehr nass, doch auf den Straßen nicht glatt", sagt Sprecherin Anne Peters-Dresen. Dafür seien die Temperaturen zu mild gewesen. Lediglich gegen 2 Uhr war die Stadt teilweise und für rund eine halbe Stunde weiß. Allerdings ist auch dieser Schnee schnell wieder abgetaut, wie die Mitarbeiter bei Kontrollfahrten feststellten.

Für das Wochenende hält die GEM an ihrem Konzept fest: "Um den Zustand der Straßen und mögliche Glatteisstellen sofort zu erkennen, sind Disponenten der GEM die ganze Nacht über im Stadtgebiet unterwegs", sagt Peters-Dresen. Besteht die Gefahr von überfrierender Nässe, von Glatteis oder fällt Schnee, werden per Rufbereitschaft Kollegen alarmiert, die mit den zehn Streuwagen ausrücken. "Die Wagen haben jetzt auch Schneeschieber angebracht", sagt die Sprecherin. "Selbst wenn 20 Zentimeter Neuschnee fallen, können wir die Straßen räumen, nicht nur streuen."

In Mönchengladbach besteht übrigens eine Sonderregelung bei der Übertragung der Streu- und Räumungspflicht vom Hauseigentümer auf den Mieter. Es reicht nicht - wie üblich - aus, die Pflicht zum Winterdienst im Mietvertrag festzuhalten. Stattdessen muss der Hauseigentümer, um von der Verpflichtung entbunden zu werden, einen entsprechenden Antrag bei der Mags stellen. Dem Antrag ist eine Einverständniserklärung desjenigen beizufügen, der die Pflichten übernimmt. Wenn diese vorliegt und der Betreffende eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachweist, kann Mags die Zustimmung der Übertragung erteilen.

Und, kommt er denn nun noch, der versprochene Winter? Für Samstag und Sonntag jedenfalls werden Temperaturen von leicht über null Grad, einhergehend mit der Möglichkeit von Schneeschauern oder -regen, vorhergesagt. Kinder sollten Schlitten und Rodelgeräte also nicht allzu weit aus den Augen verlieren.

Quelle: RP