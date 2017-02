Mönchengladbach: Ein Kriegsfotograf mischt sich ein

Will Achten: Schriftstelle und Lehrer

Geboren am 21. März 1958 in Mönchengladbach; Studium der Germanistik und Sonderpädagogik in Bonn und Köln. Lebt in Aachen.

Lehrtätigkeiten im Bereich literarischen Schreibens; u.a. an der Universität Köln, am Literaturbüro NRW in Düsseldorf, am Literaturbüro in der Euregio Maas-Rhein, bei kunstactief Maastricht (Mitarbeit im Bereich Literatur bei der Bewerbung Maastrichts zur Kulturhauptstadt Europas 2018)

Preise und Auszeichnungen 2016 Arbeitsstipendium der Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW für den Lyrikband "Das Gelächter der Elstern" (AT)

2015 Postpoetry Preis NRW für Lyrik