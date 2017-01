später lesen Ein Quartier für die Hochschule Teilen

2017-01-23

Der Ausbau des Gladbacher Campus' ist eine gute Entwicklung für die ganze Stadt. Denn nur mit einem gut ausgebauten, attraktiven und vor allem modernen Lernumfeld überzeugt man Studenten von einem Standort. 8300 junge Menschen (übrigens mehr als in Krefeld) wissen das heute schon zu schätzen, das sind in den kommenden Jahren 8300 gut ausgebildete, junge Fachkräfte. Das haben die Textilwirtschaft und die NEW mit ihren Investitionen verstanden. Ein Hochschul-Quartier am Polizeipräsidium mit Wohnungen für Studenten, Raum für Unternehmensgründer, vielleicht einem neuen Fachbereich wäre der nächste kluge Schritt. Man sollte ihn gehen.