Mönchengladbach: Ein Tag mit dem Prinzenpaar

Prinz Norbert I. und Niersia Barbara besuchten in vertauschten Rollen zwölf Veranstaltungen an Altweiber. Wir haben das Prinzenpaar begleitet.Von Beate Wyglenda (Text und Fotos)

Der Tag beginnt früh für das Gladbacher Prinzenpaar am Altweiberdonnerstag, um 7 Uhr klingelt der Wecker. Für Frühaufsteher Prinz Norbert I. kein Problem, Niersia Barbara tut sich da schwerer. "Aber es hilft ja nichts", sagt die Prinzessin. Denn an Altweiber erwartet die Tollitäten ein vollgepacktes Programm. Zwölf Veranstaltungen wollen sie besuchen, von 8.30 bis 21 Uhr sind sie unterwegs.

Also ab ins Bad und angezogen. Doch während die weißen Strumpfhosen an Niersia Barbara aufgrund des stürmischen Wetters noch zu erklären sind, sorgt das Outfit des Prinzen doch für Irritationen. Er schlüpft in die Robe seiner Lebensgefährtin. Im bodenlangen Kleid steht er da. "Du kannst es tragen", sagt Niersia Barbara. Den letzten Schliff übernimmt sie selbst: Eine blonde Perücke, etwas rosa Rouge - fertig ist Prinzessin Norberta. Nur mit dem Lippenstift klappt es nicht auf Anhieb. Fünf Minuten lang spielen sie das Spiel: "Spitz die Lippen, nein, etwas lockerer."

FOTO: Beate Wyglenda

FOTO: Beate Wyglenda

Die Verwandlung kommt gut an. Das Prinzenpaar wird vom Unternehmer-Netzwerk Insider zum Frühstück erwartet. "Ich habe den Prinzen im Kleid ja erkannt, aber nach der Prinzessin musste ich Ausschau halten", sagt die Vorsitzende Petra Becker. Das Prinzenpaar hat sichtlichen Spaß am Rollentausch. "Gar nicht so einfach, im Kleid zu tanzen, oder ", zieht Niersia Barbara den Prinzen auf. "Ich muss nur die Brüste unter Kontrolle bringen", entgegnet er keck. Was sich unter der Bluse befindet, fragt man eine Dame ja nicht. Nur soviel: Socken haben nicht ausgereicht. "Das war mir zu wenig", erklärt Prinz Norbert I. beim nächsten Termin. Das Prinzenpaar ist zu Gast bei Radio 90.1.

Live erzählen sie, wie sehr sie sich auf den Veilchendienstagszug freuen. "Dann ziehen all die Menschen, die man in der Session kennengelernt hat, vorbei und man kann diese wunderbare Zeit nochmals Revue passieren lassen", sagt Niersia Barbara. Ein paar Fotos noch, dann geht es weiter: Mitten in den Straßenkarneval nach Odenkirchen. Die Stimmung am Markt kocht um 11.30 Uhr bereits, die Showtrompeter spielen. Mit seinem Lied "Wenn du net tanze kannst" setzt das Prinzenpaar noch eins obendrauf und bringt tanzend die Bühne zum Beben. Gleiches Szenario, anderer Ort: Vor dem Rathaus in Giesenkirchen wird dasselbe Lied verlangt.

FOTO: Beate Wyglenda

FOTO: Beate Wyglenda

Dann gibt es eine Verschnaufpause für die Tollitäten, das First Reisebüro hat zum Imbiss geladen. Doch lange verweilen kann das Prinzenpaar nicht, denn die Kreishandwerkerschaft hat die Tradition der Altweiberparty wieder aufleben lassen. Auch dort wird gesungen, selbst wenn die Stimme von Niersia Barbara streikt. "Egal, es ist Straßenkarneval, da geht es ums Lautsein, nicht um die richtigen Töne", sagt sie. In der Stadtsparkasse singen dafür die Gäste "Oh ist das schön", als das Paar die Bühne betritt. Auch bei der Volksbank trällern die Besucher "Du hast die Haare schön" dem Prinzen entgegen. Am Abend wird noch mit dem MKV in Rheydt und bei der KG Hau Ruck in Eicken gefeiert, ehe das Prinzenpaar erschöpft, aber zufrieden nach Hause geht. Zwei Veranstaltungen mussten wegen des Sturms abgesagt werden.

Quelle: RP