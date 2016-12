Mönchengladbach: Ein Techniker unter lauter "Verrückten"

Mit 17 Jahren hat Matthias Vaßen im Theater angefangen. Und wollte gleich wieder weg - vor allem wegen der extremen Arbeitszeiten. Er blieb 42 Jahre lang und geht am 1. März in Rente. Hinter den Kulissen hat er einige Abenteuer erlebt. Von Inge Schnettler

Als er vor 42 Jahren seine Stelle im Theater antrat, hat er ziemlich schnell gemerkt: "Die sind alle verrückt hier!" Matthias Vaßen hatte mit 14 Jahren seine Schreinerlehre begonnen, als er sie beendete, war er 17. "Die Menschen am Theater waren anders als alle, die ich vorher kennengelernt hatte. Ich kam in eine ganz fremde Welt." Ein Bekannter, der am Theater arbeitete, hatte ihm den Tipp gegeben, sich in der Technik zu bewerben.

Er wurde tatsächlich genommen. Und fasste umgehend den Entschluss, so schnell wie möglich wieder abzuhauen. "Wir waren oft 15 Stunden am Stück im Theater, mussten abends, oft bis in die Nacht hinein, samstags und sonntags arbeiten - abwechselnd in Mönchengladbach und in Krefeld. Das fand ich als 17-Jähriger schrecklich." Aber er blieb. Bis jetzt. Am 1. März tritt er seinen Ruhestand an. Und freut sich auf diesen Lebensabschnitt.

Zurückblickend sagt Matthias Vaßen (fast 62), der seit Jahren stellvertretender technischer Direktor ist: "Es war eine tolle Zeit, die 42 Jahre waren super spannend, kein Tag war wie der andere." Die Arbeit habe sich in diesen Jahrzehnten erheblich verändert. "Anfangs haben wir alles noch per Hand geschraubt, Akkuschrauber gab's damals noch nicht." Überhaupt habe es kaum Hilfsmittel gegeben. "Wir haben die schweren Wände schleppen müssen, das war echte Knochenarbeit." Die harte Arbeit schweißte zusammen. "Irgendwann wurden wir eine Familie." Früher sei es lockerer zugegangen als heute. "Da war es üblich, nach der Vorstellung am Alten Markt noch ein Bier zu trinken." Anschließend ging es mit dem Taxi nach Hause.

Vor der Leistung der Schauspieler hat er einen riesigen Respekt: "Was die alles auswendig lernen müssen! Das könnte ich niemals." Er hat auch ihre Befindlichkeiten kennengelernt. "Wenn ihre Vorstellungen von uns Technikern nicht zu hundert Prozent umgesetzt werden konnten, drohte immer mal wieder der eine oder andere mit seiner Abreise - das hat aber am Ende nie jemand gemacht, sie sind immer alle geblieben."

Das mit dem Umsetzen von tollen Ideen sei ohnehin so eine Sache. So habe es vor Jahren einen Regisseur gegeben, der für eine Produktion einen Baum fällen lassen wollte, damit durch das Fenster des Studios ein Lichtstrahl geleitet werden könne. "Das habe ich verweigert, man kann doch nicht einfach einen Baum wegmachen", sagt Matthias Vaßen. Viele Jahre später habe die Stadt den Baum fällen müssen, weil er krank war.

Manche Anforderung an die Bühnentechnik habe ihm den Schlaf geraubt. "Da bin ich nachts wachgeworden und bin aufgestanden, um mir Notizen zu machen." Sein Ehrgeiz, auch die verrücktesten Ideen umzusetzen, war immer grenzenlos - und die Herausforderungen waren gewaltig. Bühnenbildner und Techniker arbeiten am Theater Hand in Hand - bis die Sache funktioniert. Dabei gilt es, so extreme Formate zu stemmen wie die High-Tech-Bühne für Kobie van Rendsburgs "Barbier von Sevilla". Aber auch andere Inszenierungen haben es in sich, zum Beispiel "Hänsel und Gretel" von Hinrich Horstkotte. "Die riesigen Besen, die den Wald symbolisieren, müssen sich drehen - gar nicht so einfach umzusetzen." Ist aber hervorragend gelungen.

Einmal - es war die Bühne für den "Rosenkavalier" - ist eine Sache total in die Hose gegangen. "Erst während der Premiere haben wir zu unserem großen Schrecken gemerkt, dass sich die Drehscheibe, die wir auf dem Bühnenboden montiert hatten, falsch herum drehte - gegen den Uhrzeigersinn." Der Regisseur bekam Schnappatmung, der Chor rannte in die falsche Richtung, alle waren komplett aufgescheucht. "Aber wir hatten keine Chance, während der Vorstellung etwas zu ändern, da mussten wir durch", sagt Matthias Vaßen.

Langeweile wird er nicht haben in seinem Ruhestand. Am meisten freut er sich auf die freien Wochenenden. Endlich - nach all den Jahren! Und eine Beschäftigung hat er auch schon angepeilt: "Ich möchte den Anrather Bürgerbus fahren - ehrenamtlich natürlich." Seine Frau habe außerdem schon jede Menge Ideen für das alte Haus, in dem sie wohnen. "Da kommt was auf mich zu", sagt Vaßen und lacht. Ins Theater wird er auch gehen. Denn da hat er sich 42 Jahre lang wohlgefühlt. "Da laufen zwar viele Verrückte rum, aber positiv Verrückte - das kann ich heute sagen."

Quelle: RP