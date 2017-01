Mönchengladbach: Einbrecher zeigt seinen Personalausweis und flieht

Die Polizei kann daraufhin den Intensivtäter schnell schnappen. Bei einer Durchsuchung wird Beute sichergestellt.

Ein Einbrecher ist am Dienstag bei einem Kelleraufbruch an der Kyffhäuserstraße von einem Hausbewohner auf frischer Tat ertappt worden. Zur Rede gestellt, erklärte der Täter zunächst, er wolle eigentlich zu einem Nachbarn. Der Hausbewohner blieb skeptisch und sagte sinngemäß: "Wer sind Sie überhaupt? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis." Das tat der Einbrecher prompt. Dann flüchtete er ohne Beute. Der Hausbewohner meldete den Einbruch anschließend unverzüglich der Polizei. Mit seinen Angaben zu dem vorgezeigten Ausweis war schnell klar, dass hier ein "alter Bekannter der Polizei", ein sogenannter erwachsener Intensivtäter für Eigentumsdelikte, am Werk war.

Der Mann, ein 31-jähriger Mönchengladbacher, wurde wenig später in seiner Wohnung angetroffen und wegen eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls festgenommen. Laut Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld erwartet ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nun eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Dem 31-Jährigen, der erst im Juni des vergangenen Jahres nach einer Haftverbüßung wegen Eigentumsdelikten entlassen worden war, werden zwei weitere Straftaten zur Last gelegt: Von ihm begangene Spindaufbrüche in einem Mönchengladbacher Hotel im August 2016 und ein Wohnungsaufbruch an der Albertusstraße im September 2016. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen wurden zudem zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die vermutlich aus Straftaten stammen. Die Polizei fragt, wem die Gegenstände gehören oder wer Angaben zu ihren Eigentümern machen kann. Hinweise unter 02161 290.

(gap)