Mönchengladbach: Eine Akademie für Kochen und Grillen

In der alten Reithalle bietet Schaffrath in edlem Ambiente Kurse für Hobbyköche an. Zwei in der Region bestens bekannte Experten unterrichten - zum Beispiel, wie Anis und Zimt ein Menü veredeln. Von Ralf Jüngermann

Dieser Name ist Programm. Wer weder hungern noch sich ständig von Fertigprodukten ernähren will, lernt am besten auf einer Kochschule die Basics, um in der Küche halbwegs klar zu kommen. Wer an Grill und Herd mehr können will, braucht keine Schule, sondern eine Akademie. Und die hat Renate Schaffrath in der prächtigen, alten Reithalle direkt neben dem Möbelhaus eröffnet. "Unsere Gäste können unter professioneller Anleitung zusammen kochen oder grillen und essen, einen stilvollen Abend verbringen und dabei jede Menge lernen", erklärt Renate Schaffrath das Konzept.

Professionell ist die Anleitung wahrlich. Die Gourmet-Kochkurse leitet Marcel Blum, der in Jean-Claude Bourgueils "Schiffchen" in Kaiserswerth und im Palace St. George arbeitete und zuletzt Chefkoch im Elisenhof und im Abtshof war. Chef am Grill ist Michael Tursies, der das Kochen im Düsseldorfer Sterne-Restaurant "Walliser Stuben" lernte und zuletzt die Weber Grill Academy Kochmühle in Schwalmtal leitete. Entsprechend vielfältig und ambitioniert ist das Programm: Im Gourmet-Kochkurs geht es um das richtige Einsetzen von Gewürzen, und zwar von A wie Anis bis Z wie Zimt. Blum plant weitere Kurse zu den Themen "Quer durchs Meer" und ein Fünf-Gänge-Menü, bei dem jeder Gang von einem anderen Kontinent stammt. Beim Grillen gibt es zwei Kurse. Wer sich künftig beurkundet "Bachelor of Grill" nennen will, hat bei Tursies vorher zum Beispiel Iberico-Nacken mit Kräuter BBQ-Rub, Zitronen-Rosmarin-Hähnchen oder gefüllte Grillwurst und Salatherzen vom Grill zubereitet. Im Master-Kurs stehen Norweger Lachsfilet mit Limonen-Senf-Glasur vom Zedernbrett, Porterhouse-Steak mit Knoblauchbutter, gesmokte Chicken Wings mit Bier-Infusion und cremige Polenta Broccoli in Mandelbutter auf dem Programm.

Entsprechend ausgerüstet ist die Koch- und Grillakademie. Vom Kohlegrill über den Gasgrill bis zum Smoker gibt es die besten Geräte, die derzeit auf dem Markt sind. Und auch die Küche ist ausgestattet, wie Marcel Blum es aus den Spitzenküchen kennt, in denen er gearbeitet hat - inklusive Thermomix. Ohne den geht auch in der gehobenen Gastronomie nix mehr. "Eine vergleichbare Ausstattung für Kochkurse gibt es auch im weiteren Umfeld nicht", sagt Blum. Renate Schaffrath, die die Idee für die Koch- und Grillakademie umsetzte, sagt: "Wenn wir was machen, dann machen wir es auch richtig."

Dazu gehört auch, das Ambiente der Reithalle für Firmenfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten zu nutzen. Informationen zu den Grill- und Kochkursen, zur Reithalle und Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.koch-grill-akademie.de.

Quelle: RP