Mönchengladbach: Eine Feier für Bürger aus der Nachbarschaft

Im Volksgarten findet am Sonntag, 9. Juli, von 13 bis 18 Uhr das Stadtteilfest an der Carl-Diem-Straße 2-4 statt. Vereine, Schulen, Kindergärten, Alten- und Behinderteneinrichtungen aus dem Stadtteil haben das Fest gemeinsam für die Bürger aus Hardterbroich-Pesch organisiert. Die Besucher können sich an Ständen informieren, was im Stadtteil geboten wird - oder einfach nur der Livemusik von Thomas Bähren oder der Band Mhara lauschen, bei Kaffee, Kuchen oder Currywurst entspannen und neue Nachbarn kennenlernen. Außerdem gibt's ein Glücksrad, einen Schminkstand für Kinder, eine Hüpfburg, eine Bilderausstellung, Torwandschießen und einen Fahrsimulator der Polizei.