Mönchengladbach: Eine Räumung bei Kontrollen von Shisha-Bars

In der Nacht auf Samstag haben Ordnungsamt und Feuerwehr Shisha-Bars kontrolliert.

Die Mitarbeiter waren vor allem in der Altstadt unterwegs, der Schwerpunkt lag speziell auf der Kontrolle von CO-Werten, also Kohlenstoffmonoxidwerten, in der Raumluft. Bei einer Gaststätte, die auch Shishas ausgibt, ordnete das Ordnungsamt eine sofortige Räumung an. Der Betrieb wurde bis über das Wochenende eingestellt. Zudem ist eine Ausgabe von Shishas dort bis auf Weiteres untersagt.

Hier waren zum Zeitpunkt der Messung zeitgleich etwa 24 Shishas in Benutzung, die Messwerte lagen deutlich im gesundheitsgefährdenden Bereich. Probleme bereiten bei Shishas die kleinen Kohleöfen, mit denen viele betrieben werden. Gerade wenn in einem Raum keine ausreichende Belüftung gegeben ist, kann der CO-Gehalt unbemerkt ansteigen. In Gladbach sind 20 Shisha-Bars gemeldet. Bei den Kontrollen lagen die Werte ansonsten im gesundheitlich unbedenklichen Bereich.

(tler)