Rp-Aktion Frühjahrsputz: Eine Stadt putzt sich heraus

Stadtteile Eine leere Zigarettenschachtel liegt in der Straßenrinne, ein Coffee-To-Go-Becher und Kaugummipapierchen hängen im daneben wachsenden Busch. An der nächsten Straßenlaterne ist eine zusammengeknüllte Brötchentüte zu finden und den ganzen Weg säumen zig Zigarettenstummel. Ja, Mönchengladbach, du bist geliebte Heimat, aber eines hast du mal wieder dringend nötig: Einen Frühjahrsputz, der dich vom Unrat befreit und deine unterschätzte Schönheit hervorheben lässt. Die RP ruft deshalb mit Unterstützung der GEM und der Stadtsparkasse auch dieses Jahr zum Großreinemachtag auf. Am Samstag, 11. März, ist es soweit: Es findet die 21. Frühjahrsputz-Aktion satt. Zahlreiche Gruppen haben sich bereits angemeldet. Tausende Menschen werden erwartet. Mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen machen sie sich dann auf den Weg und stellen klar, dass Heimatliebe eben auch -pflege bedeutet.

1997 wurde das Projekt erstmals umgesetzt. 2016 machten über 1500 Gladbacher mit. "Ich mache einen Diener vor den Menschen, die sich an dem Frühjahrsputz beteiligen", sagt GEM-Betriebsleiter Wilfried Theißen. "Dass Leute den Dreck anderer wegmachen, ist sensationell. Es ist zwar traurig, dass so etwas überhaupt notwendig ist, doch der Einsatz der Bürger ist gar nicht hoch genug einzuschätzen." Auch dieses Jahr unterstützt die GEM alle Freiwilligen bei der Arbeit. Das Entsorgungsunternehmen stattet die Sammler bei Bedarf mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken aus. In der Woche vor der Aktion werden alle Gruppen mit dem Equipment beliefert. Und natürlich wird auch der eingesammelte Abfall an individuell vereinbarten Plätzen abgeholt. Dafür sind sieben Müllfahrzeuge im Einsatz, jeweils mit einem Fahrer und zwei Ladern der GEM bestückt. Darüber hinaus ist der Volksverein Mönchengladbach mit einem Transporter auf Tour, um Schrotteile zu entsorgen. "Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagt Theißen. "Sollte Elektroschrott oder Sondermüll gefunden werden, schicken wir Spezialfahrzeuge los."

Dass dies gar nicht so unwahrscheinlich ist, zeigen die Funde der vergangenen Jahre. Neben Lebensmittelabfällen, Beuteln mit Windeln und Autoreifen waren auch Kühlschränke, Computer und Monitore dabei. "Für manche scheint es eine Freizeitaktivität zu sein, ihren Müll illegal abzulegen", sagt Theißen bestürzt. Der skurrilste Fund im vergangenen Jahr war ein Koffer, der die Polizei auf die Spur eines Münzdiebes in Süddeutschland gebracht hat. Die Sammler haben den Koffer aus dem Weiher des Stadtwaldes gefischt, der dort mit Steinen beschwert am Ufer versteckt war.

Doch auch wenn die meisten Müllfunde eher unappetitlich denn spannend sind, mitgehen und sammeln sollte man auf jeden Fall, meint der GEM-Betriebsleiter. "Die Frühjahrsputz-Aktion ist inzwischen eine Kultveranstaltung", erklärt er. "Viele Leute rufen schon lange vorher an, um sich anzumelden." Schließlich fördere die Aktion auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, biete Bewegung an der frischen Luft und verschönere die eigene Umgebung. "Viele Institutionen wie Kindergärten ziehen rund um ihre eigene Einrichtung los", sagt Theißen. "Denn in einem sauberen Umfeld lebt es sich gemütlicher." Eine Urkunde vom Oberbürgermeister und Belohnung von der Stadtsparkasse gibt es zudem noch. In diesem Jahr bekommen alle Teilnehmer Rückstrahler fürs Fahrrad und Trinkbecher geschenkt.

Vor allem aber profitiert die Natur vom Großreinemachtag. Laut Theißen auch nicht nur, wie viele meinen, für kurze Zeit: "Wo bereits Müll liegt, wird schnell noch mehr dazu geworfen", sagt er. "Sind Parks, Straßen und Spielplätze aber sauber, ist die Hemmschwelle auch höher, den ersten Abfall liegenzulassen."

Quelle: RP