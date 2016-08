Ufo oder Flugzeug?: Facebook-Gemeinde rätselt über diese Bilder

Die einen sehen auf den Bildern einen Feuerball, andere einen brennenden Engel, die nächsten vermuten: Das ist ein Ufo.

Aufgenommen hat die Bilder Bernd Müller aus Aachen. Bei Facebook wurden sie bereits mehr als 4770 Mal geteilt. Insgesamt habe der Aachener fünf unterschiedliche Objekte dieser Art am Himmel beobachtet, sagt er. Aber was genau hat er beobachtet?

FOTO: Bernd Müller

Michael Fuhrmann von der Deutschen Flugsicherung ist sich "ziemlich sicher", dass es sich bei der Himmelserscheinung um ein Flugzeug in einer Reisehöhe von zehn bis 13 Kilometern handelt, das von der Abendsonne erleuchtet wird. Angestraht wird dabei auch der Kondensstreifen des Fliegers. "Ich habe das Foto vergrößert, und ich glaube, einen vierstrahligen A380 zu erkennen, das weltweit größte Passagierflugzeug", sagt der Experte.

Bei der Flugsicherung habe es in der Vergangenheit schon einige ähnliche Anfragen gegeben. Es handele sich um ein seltenes Schauspiel. Die Konstellation müsse genau stimmen. Während der Betrachter schon im Schatten der Sonne ist, müsse sich das Flugzeug genau in der Höhe befinden, in der es von der Sonne noch voll angestrahlt wird, sagt Fuhrmann. Auch in Rheindahlen bot sich am Wochenende dieses Schauspiel.