Mönchengladbach: Familiäre Atmosphäre bei den Eisenbahnern

Die zum zweiten Mal im Verwaltungsgebäude der Elisabethkliniken stattfindende Puff-Puff-Puffer-Sitzung der KG Blau-Weiß Eisenbahner punktete am Samstag mit einem bunten und amüsanten Programm. Für Stimmung sorgten unter anderem Komiker Jupp und "der lustige Rheinländer". Auch Bruce Kapusta trug mit seiner Trompete zum Gelingen der Feier bei. Rund 200 Jecke lachten, schunkelten und klatschten bis in den späten Abend hinein. Von Alexandra Dahmen

Die örtliche Prominenz, das Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I., sowie das Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach, Prinz Norbert I. und Niersia Barbara, ließen es sich nicht nehmen, der mittlerweile festen Instanz im städtischen Karneval beizuwohnen. "Aufgeregt bin ich nicht mehr. Ich überlege mir immer genau, was ich auf der Bühne zu den Karnevalisten sagen möchte", sagte Kinderkarnevalsprinz Cedric I. "Manchmal klappt das, manchmal improvisiere ich aber auch einfach. Das kommt bei den Leuten eigentlich immer gut an." Die anhimmelnden Blicke der Mädchen der Kinderprinzengarde zufolge, hat Cedric I. offenbar recht damit.

Neben dem amüsanten Unterhaltungsprogramm überzeugten die Eisenbahner auch in diesem Jahr mit einer gemütlichen, fast familiären Atmosphäre. Der in blau und gelb geschmückte Festsaal an der Hubertusstraße lud zum Feiern ein. "Wer hier nicht in Karnevalsstimmung kommt, dem ist auch einfach nicht mehr zu helfen", sagte Besucherin Monika Schroers lachend, die es sich in einem Indianerkostüm gemütlich gemacht hat.

Für den Spruch "Puff-Puff-Puffer" der Rheydter Karnevalsgesellschaft sind übrigens die Eisenbahnen im Rheydter Rangierbahnhof verantwortlich. Der Spruch soll das Aufeinanderprallen von zwei Wagen imitieren. Eines steht also fest: Kreativ sind die Blau-Weiß Eisenbahner.

