Eine Familie mit einem sechs Jahre alten Kind und ein 44-jähriger Jüchener sind am Samstag bei einem Unfall auf der B59 schwer verletzt worden.

Am Samstag fuhr der 44-Jährige laut Polizei gegen 20.10 Uhr mit seinem Auto von Jüchen in Richtung Mönchengladbach. Er bemerkte ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann zu spät und kollidierte mit dem Anhänger. Sein Fahrzeug wurde in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit einem VW zusammenstieß. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die laut Feuerwehrchef Heinz-Dieter Abels mit etwa 40 Kräften vor Ort war, befreit werden.

Im VW saß eine Familie aus Jüchen (46, 44 und sechs Jahre). Alle Opfer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die B59 war etwa drei Stunden gesperrt.

Quelle: RP