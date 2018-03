Steigende Einsatzzahlen für die Feuerwehr

Einsätze insgesamt 49.497 (im Jahr 2017), 45.436 (in 2016), 44.957 (in 2015) und 41.231 (in 2014) Brände 599 (in 2017), 551 (im Jahr 2016), 440 (in 2015) und 503 in (2014) Rettungseinsätze 36.631 (im Jahr 2017), 33.251 (in 2016), 32.376 (in 2015) und 29.172 (in 2014)

Krankentransporte 9018 (in 2017), 8388 (in 2016), 9058 (in 2015), 8890 (in 2014)

Technische Hilfeleistungen 1847 (in 2017), 2001 (in 2016), 1907 (in 2015) und 1696 (in 2014)