Mönchengladbach: Flüchtlingsdrama mit Zauberei

Das Stadttheater holt Gian Carlo Menottis Nachkriegs-Musikdrama "Der Konsul" aus der Versenkung. Regieassistentin Katja Bening inszeniert einfühlsam, das Ensemble unter Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria überzeugt. Von Armin Kaumanns

Operndirektor Andreas Wendholz ist mächtig stolz darauf, mit der 67 Jahre alten Oper "Der Konsul" von Gian Carlo Menotti ein Werk ausgegraben zu haben, das mit der politisch engagierten Schilderung eines Flüchtlingsdramas gerade wieder hochaktuell ist. Für den Spielplan ausgesucht in den Hochzeiten der Syrien-Krise, fallen einem in diesen Tagen Bilder von Einreisewilligen in den US-Auffanglagern im Schatten der Freiheitsstatue dazu ein. Bei der eher schlecht besuchten, aber in einhelligem Applaus für Regieteam und Ensemble mündenden Premiere, beweist Jung-Regisseurin Katja Bening ein glückliches Händchen für die todtraurige Geschichte um Magda, die Frau des Freiheitskämpfers Sorel, und ihren vergeblichen Kampf gegen die Mühlen der Konsulat-Bürokratie.

Hier thront Janet Bartolova als Sekretärin mit Dutt und grauem Jäckchenkleid über der Reihe der Visa-Bittenden, gefühllos und unerreichbar für die Schicksale der Menschen am existenziellen Abgrund unter ihr. Im rottönigen Bühnenbild aus Kästen, Schubladen und Barrieren von Ausstatter Udo Hesse lässt sie sich erst am Ende des musikdramatischen Abends einmal von Magda, der Frau des verfolgten Freiheitskämpfers erweichen, die allzeit unsichtbare Titelfigur aufzusuchen. Es ist der dramatische Höhepunkt eines über weite Strecken ergreifenden Opernabends: wenn, nachdem sie ihre hinreißende Freiheitsarie gesungen hat, Sopranistin Izabela Matula zusammenbricht, als im Moment größter Zuversicht der Chef der Geheimpolizei aus dem Kontor tritt und alle Hoffnung zunichte ist. Da tost es gewaltig aus dem Graben, in dem die Niederrheinischen Sinfoniker von Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria zu höchster Klangpracht angetrieben werden.

Menotti hat 1950 ein aus heutiger Sicht ziemlich zusammengewürfeltes Stück Musiktheater geschrieben, das seinen großen Anfangserfolg am Broadway gekonnt gesetzten dramatischen Höhepunkten verdankt. Die Musik klaubt so ziemlich alles zusammen, was in der Nachkriegszeit en vogue war, wobei Menotti seine italienische Herkunft gewinnbringend einsetzt. Ausladende Gesangslinien sind zwar selten, aber umso schöner. Und neben der Matula haben auch der Bassist Matthias Wippich als braun behüteter Geheimdienst-Bösewicht und Andrew Nolen als Revoluzzer Sorel gefällige Kantilenen zu meistern. Wippich ist grandios. Die Widersprüche im Werk Menottis sind das Spannende an diesem engagiert umgesetzten Opernabend. Und sie lassen sich auch nicht auflösen. Das zeigt Katja Bening in ihrer ersten Gladbacher Arbeit für die große Bühne, indem sie Menotti beim Wort nimmt und nichts - sieht man mal ab von einem finalen Diskokugel-Geflirre - hinzufügt. Sie nimmt vor allem die Personen ernst. Bis in die Nebenrollen. Hier brilliert etwa Tenor Markus Heinrich in der Buffo-Figur des Nika Magadoff, der verblüffende Zauberkunststücke vollbringt. Oder Satik Tumyan, die als Mutter Sorel ihre faszinierend unverbundenen Register wohltönend in Szene setzt. Debra Hays darf eine reizend unbeholfene Italienerin spielen, Gabriela Kuhn eine Spanierin, die um Contenance ringt, Agnes Thorsteins singt kostbar und ist am Ende die Einzige mit Visum in der Tasche. Ihr Kollege aus dem Opernstudio, Shinyoung Yeo, darf als Untergrund-Aktivist brillieren. Alles gelingt flüssig, klischeefrei, ernsthaft. Gelungen.

Weitere Vorstellungen: 8. Februar, 5., 14., 24. März, 26. Mai, 10. Juni

Quelle: RP