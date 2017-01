Mönchengladbach: Frau Andresen wird TV-Star

Sie ist Frauenärztin, liebt ihre Arbeit und ihre Patientinnen. Bald ist sie im Fernsehen zu sehen - bei RTL ist sie Frau Dr. Ursula Traudtner. Die Serie "Klinik spezial" will Aufklärungsarbeit leisten. Von Inge Schnettler

In der Praxis von Kornelia Andresen in Rheindahlen brennt auch spätabends noch Licht. "Wir weisen keine Patientin ab und nehmen uns für jede sehr viel Zeit, vor 23 Uhr bin ich ganz selten zu Hause", sagt die Frauenärztin. Sie betrachtet ihren Beruf als Hobby. "Dazu haben mir meine Eltern immer geraten", sagt sie. "Sie meinten, dass mich das glücklich machen wird." Sie hatten recht. "Ich liebe meinen Beruf sehr, ich liebe meine Arbeit." Ihre Patientinnen kommen aus der ganzen Region - aus Neuss, Düsseldorf, sogar aus Bonn. Auf der Internet-Plattform Jameda führt sie die Beliebtheitsliste der bundesweit 17.263 praktizierenden Frauenärzte an. Ihre Note: eine glatte 1,0. "Wahrscheinlich ist dadurch RTL auf mich aufmerksam geworden", sagt die Gynäkologin.

Gesucht wurden sieben Fachärzte

Im Sommer vergangenen Jahres rief der Fernsehsender zum ersten Mal in der Praxis an. "Ein Dirk Windgassen wollte mich sprechen und für eine Fernsehserie anheuern", sagt Kornelia Andresen. Sie bat ihre Mitarbeiterinnen, ihn abzuweisen. Aber Dirk Windgassen blieb hartnäckig. "Irgendwann wollte ich doch mal hören, was er wollte." Er wollte sie für eine neue Serie mit pädagogischem Konzept gewinnen. "Klinik spezial" heißt sie und läuft unter der Dachmarke "Blaulicht-Report". Gesucht wurden sieben Fachärzte aus sieben medizinischen Bereichen. "Die Serie ist für Jugendliche gedacht, sie sollen wichtige Fakten aus der Medizin kennenlernen." Ein Beispiel: Die Antibabypille kann in Kombination mit bestimmten anderen Medikamenten - wie beispielsweise Schmerzmitteln - unwirksam werden. "Das wissen viele junge Mädchen nicht - und werden dann schwanger." Anderes Beispiel: Für Menschen, die auf Latex allergisch reagieren, gibt es den Tipp, dass auch Kondome ohne Latex erhältlich sind. Kornelia Andresen sagte dem Fernsehsender zu.

Für die Dreharbeiten hatte RTL die St. Anna Klinik in Wuppertal gefunden. Aus Kornelia Andresen wurde Frau Dr. Ursula Traudtner. Das Drehbuch für die Rolle fand die Frauenärztin streckenweise indiskutabel - und fachlich falsch. Zudem albern, sagt sie. "Ich mache mich doch nicht lächerlich", teilte sie dem RTL-Team mit. "Und tschüss!" Daraufhin wurden die Texte nach ihren Wünschen überarbeitet. Pro Folge wurden zwei Tage gedreht - sieben bis acht Stunden täglich. "Das war anstrengend."

Kornelia Andresen hat das fertige Produkt noch nicht gesehen. "Ich hoffe, dass die Zuschauer tatsächlich etwas lernen." Sie hat nicht lange überlegt, was sie mit dem RTL-Honorar anfangen würde, es war von Anfang an klar: "Ich habe das komplette Geld an ,Ärzte ohne Grenzen' überwiesen - inklusive aller Spesenzahlungen."

Die Sendetermine auf RTL:

Donnerstag, 12. Januar, 14 Uhr

Montag, 16. Januar, 14 Uhr

Freitag, 20. Januar, 14 Uhr

Quelle: RP