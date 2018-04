später lesen Übergriff in Borussia-Fanzug Mutmaßlicher Täter stellt sich FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz 2018-04-16T16:12+0200 2018-04-16T16:20+0200

Auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel in München soll ein 30-jähriger Mönchengladbacher in einem Sonderzug eine 19-Jährige vergewaltigt haben. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt - er meldete sich direkt in der JVA Moers.