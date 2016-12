Mönchengladbach: Frostig und froh durch den Bunten Garten

Das Thermometer zeigt nach langer Zeit wieder Temperaturen im Minus-Bereich an. Doch das stört die Mönchengladbacher nicht. Von Nina Jedrychowski

Kaum zu glauben: Seit gestern Morgen zeigt das Thermometer minus zwei Grad Celsius an. Nach Weihnachten mit zweistelligen Temperaturen im Plus ist es frostig in Mönchengladbach geworden. Der Atem verwandelt sich in Dunstschwaden. Wenn man über den Rasen geht, knirscht es unter den Schuhen.

Das stört die Mönchengladbacher aber wenig. Im Bunten Garten ist trotzdem was los. Nicht wenige nutzen den Tag für einen Spaziergang, mit roten Nasen und dicken Mützen über den Ohren laufen sie bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein durch den Park.

Auch das Ehepaar Holthausen spaziert trotz Kälte mit seinem Nachwuchs durch den Bunten Garten. "Wenn die Sonne scheint, sind die Temperaturen in Ordnung", sagt Marco Holthausen. Auch Schnee wäre für das Ehepaar erträglich. "Solange ich nicht mit dem Auto in die Arbeit fahren muss", sagt Sandra Holthausen. Sie und auch ihr Ehemann haben Urlaub. So können sie mit ihrem Baby als kleine Familie die letzten kalten Tage in diesem Jahr genießen.

Auf der anderen Seite steht Manuela Müller. Sie sieht es etwas anders mit den frostigen Temperaturen. Den Winter findet sie in diesem Jahr bisher erträglich. "Es hat relativ wenig geregnet", sagt die Mönchengladbacherin. Obwohl die Temperaturen jetzt im Minus-Bereich liegen, spaziert sie durch den Bunten Garten. Allerdings warm eingepackt-und nur Heidi und Hugo, ihren zwei Hunden, zuliebe. Nach dem kalten Ausflug geht es für die Juristin schnell mit einer Freundin in die Sauna. "Ich freue mich schon auf den Sommer 2017 mit Sonne und Strand", sagt Müller.

Petra Vieten und Marianne Schneidewind sehen es mit den Temperaturen wie Familie Holthausen. Die beiden machen auch bei den frostigen Temperaturen ihre gewohnte Walking-Runde durch den Bunten Garten. "Ich habe den kalten Winter richtig vermisst", sagt Manuela Schneidewind. Die Frauen gehen stets ihren sportlichen Aktivitäten nach. Zweimal in der Woche laufen sie ihre Runde - auch bei Regen. Denn beide sind sich einig, dass der Winter 2016 bisher zu nass war. Zu den kalten Temperaturen fehlt Marianne Schneidewind allerdings noch der Schnee, damit es ein richtiger Winter wird. "Heute ist das Wetter aber schön", sagt Petra Vieten und blickt in die Sonne. Sie freut sich jedenfalls, dass sie ihre dicke Winterjacke wieder anziehen kann - ohne zu schwitzen.

Auch der Versorger GEM Mönchengladbach ist für die aktuellen Minusgrade gut gerüstet. Der Frost am gestrigen Morgen war keine Überraschung für das Unternehmen. "Uns wird zweimal täglich der Wetterbericht zugesandt, im Notfall erhalten wir auch die Wetterwarnungen", sagt Wilfried Theißen, Betriebsleiter der GEM. Während die Mönchengladbacher sich über die ersten kalten Seiten des Winters freuen, sieht die GEM zurzeit keine Notwenigkeit der Aufstockung des Streuguts. Am Wochenende könnte es noch winterlicher werden, sagt Theißen. "Wir haben allerdings einen zuverlässigen Lieferanten, der uns stets beliefert", sagt Theißen weiter.

