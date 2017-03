RP-Aktion Liebesgeschichten: Für die Liebe ist keine Entfernung zu weit

Alles begann am 15. Februar 1999: Es war Rosenmontag in Köln. Ich fuhr von St. Wendel im Saarland nach Köln zum Rosenmontagsumzug. In Köln angekommen, schaute ich mich um, ging die Domplatte hoch und schaute auf die Straße.

Da erblickte ich ein Pärchen, das an einer Absperrung stand. Da ich nicht wusste, wo der kölner Rosenmontagsumzug vorbei zieht, sprach ich den jungen Mann an. Ich fragte, ob der berühmte Rosenmontagsumzug von Köln hier vorbei kommt. Ein schönes Musketier schaute mich an und sagte: "Sie haben hier den besten Platz von ganz Köln, nämlich neben mir."

Während des gesamten Rosenmontagsumzuges schauten wir uns immer wieder in die Augen und konnten die Blicke nicht voneinander lassen. Stunden später als der Rosenmontagsumzug zu Ende ging, lud das schöne Musketier mich zusammen mit seiner Schwester zum Essen ein. Seine Schwester hat bereits bemerkte, dass ihr Bruder sich in mich verliebt hatte. Wir lernten uns beim Essen näher kennen und tauschten die Adressen aus.

Die Geschwister begleiteten mich sogar noch zum Kölner Hauptbahnhof, von wo aus beide nach Hause nach Mönchengladbach gefahren sind. Ich selbst fuhr wieder zurück ins Saarland nach St. Wendel. Zu Hause angekommen, habe ich direkt meiner Familie von diesem besonderen Tag erzählt.

Einen Tag später bekam ich Post aus Mönchengladbach. Das schöne Musketier hat mir geschrieben. In seinem Brief stand, dass er mich seit unserer Begegnung am Kölner Dom nicht mehr aus dem Gedächtnis bekommen könnte. Zudem hat er mich zu seiner Geburtstagsparty einen Monat später nach Mönchengladbach eingeladen.

Es kam, wie es kommen musste: Zwei Jahre später haben wir geheiratet und haben mittlerweile drei Kinder. 15 Jahre später, an unserem Kennenlerntag, haben wir unsere Kinder in die Domstadt mitgenommen. Wir haben ihnen die Stelle am Kölner Dom gezeigt, wo ihre Eltern sich kennengelernt haben. In diesem Jahr, am 15. Februar, haben wir unseren 18. Kennenlerntag gefeiert und sind am 20. März 2017 nun 16 Jahre verheiratet.

Jessica Maldener-Wilhelm