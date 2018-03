Mönchengladbach: Fußballschule mit Gesundheits-Programm

Wie Fußball geht, wissen Hans-Georg "Schorsch" Dreßen und Jörg Albertz. Dreßen hat fast 200 Profispiele für Borussia und den 1. FC Köln absolviert, zudem ist er seit 1993 Fußball-Lehrer, 1995 war er Co-Trainer von Bernd Krauss, als die Gladbacher Borussen deutscher Pokalsieger wurden. Albertz kommt auf über 300 Spiele als Berufsfußballer: Er war Kapitän des Hamburger SV, mit den Glasgow Rangers schottischer Meister und der erste deutsche Spieler in China, wo er 2003 auch zum Fußballer des Jahres gewählt wurde. Geballte Erfahrung also, die die beiden gebürtigen Mönchengladbacher seit über elf Jahren in ihrem mobilen Fußballcamp an die teilnehmenden Kinder weitergeben.

Demnächst geht es nicht nur um Kicken - sondern um ausgewogene Ernährung und richtiges Verhalten, um Verletzungen vorzubeugen. Einen besonderen Termin haben die beiden früheren Profis deshalb vom 6. bis 8. April: Auf dem Gelände der NEW "Am Wegweiser" gibt es das erste "Gesundheitscamp". Auch dabei gibt es insgesamt fünf Trainingseinheiten und am Ende ein Miniturnier, doch die Mittagspausen werden anders als üblich gestaltet. "Es gibt eine Ernährungsberatung von unserem Gesundheitspartner BKK VBU, Erste-Hilfe-Tipps, Tipps zur Verletzungsprävention und allgemeine Gesundheitstipps - das alles kindgerecht", sagt Dreßen (53).

FOTO: Petra Dreßen

FOTO: Petra Dreßen

Die NEW als Kooperationspartner stellt die Anlage zur Verfügung, der Viersener Kinderarzt Theo Reiners ist ebenso dabei wie der Gladbacher Sportmediziner Anand Dave, der von 1987 bis 1993 Mannschaftsarzt der Borussen war. "Es ist uns wichtig, diese Experten an Bord zu haben. Ich denke, wir haben da ein schönes Paket beisammen", sagt Albertz. Insgesamt können 70 Kinder an dem Camp teilnehmen, "es gibt noch freie Plätze", sagt er.

"Wir sind gespannt, wie das Konzept bei den Kindern ankommt. Aber ich denke, es ist macht Sinn, solche Dinge einzubringen. Die Themen Bewegung und Ernährung hängen ja grundsätzlich zusammen. Auch für Fußballprofis ist es eminent wichtig, sich richtig zu ernähren, aber auch Verletzungen vorzubeugen", sagt Dreßen. Dass der Fußball trotzdem im Mittelpunkt steht, "ist klar, aber es gibt eben noch ein bisschen was dazu. Wir wollen den Kindern in diesem Camp über das Bewegungsangebot hinaus etwas mit den auf den Weg geben. Sie bekommen viele Informationen, die auch für den Alltag wichtig sind", sagt Dreßen.

FOTO: Petra Dreßen

FOTO: Petra Dreßen

Unter anderem gastiert das Camp der beiden Ex-Profis in diesem Jahr bei Odenkirchen 05/07 (26. bis 28. März), den Sportfreunden Neersbroich (3. bis 5. April), bei Rot-Weiß Venn (25. bis 27. Mai) und beim SC Mennrath (20. bis 22. August), zudem gibt es Camps unter anderem in Weilerswist, Nussdorf, Laudenbach und Schiefbahn. Da wird dann jeweils drei Tage lang unter fachkundiger Anleitung gekickt.

Mehr Infos gibt es unter www.schorsch-dressen.de

Quelle: RP