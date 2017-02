später lesen Mönchengladbach Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt FOTO: Theo Titz FOTO: Theo Titz 2017-02-23T18:35+0100 2017-02-24T00:00+0100

Ein 19-jähriger Fußgänger ist gestern Morgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße in Holt, am Autobahnanschluss der A 61, schwer verletzt worden. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde er vom Pkw eines 53-jährigen Mönchengladbachers, der auf die Autobahn in Richtung Koblenz auffahren wollte, erfasst und zu Boden geschleudert. Das teilte gestern die Polizei mit. Der Verletzte wurde vor Ort zunächst von einem Notarzt versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus, in dem er wegen der Schwere seiner Verletzungen stationär bleiben musste. Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich telefonisch unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

