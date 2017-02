später lesen Mönchengladbach GardeGirls bezaubern beim Biwak der Rheydter Garde FOTO: Christian Lingen 2017-02-19T19:37+0100 2017-02-20T00:00+0100

Nichts schadet einem Biwak so sehr wie schlechtes Wetter. Die Große Rheydter Prinzengarde hatte da in den vergangenen Jahren besonders viel Pech. Seit der vergangenen Session feiert man daher im Festzelt auf dem Rheydter Maktplatz. Doch wie man es macht, man macht es verkehrt. "Jetzt haben wir endlich einmal schönes Wetter und wir sind im Zelt. Das ist verrückt", sagte Dieter Beines, Präsident der schwarz-weißen Garde. Und trotzdem: Das Zelt auf dem Marktplatz war zum Bersten gefüllt und das Biwak ein riesiger Erfolg für die Garde. Den erwirtschafteten Erlös wird die Garde traditionell spenden. Dieses Mal geht das Geld an das Jugendzentrum "Villa" in Odenkirchen. Von Christian Lingen