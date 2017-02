Mönchengladbach: Geänderte Abholzeiten bei der Gladbacher Müllabfuhr

Auf zwei Straßen in Mönchengladbach wird wegen einer Fahrbahnerneuerung am Donnerstag die Müllabfuhr früher abgeholt.

Wie die Gem am Mittwoch mitteilte, wird am Donnerstag auf der Schmölderstraße die Fahrbahndecke erneuert. Weil am selben Tag auch die Abfuhr der Restmüllgefäße geplant ist, wird die GEM die Restmüllgefäße am Donnerstag früher als gewohnt leeren. Restmüllgefäße sollten am Mittwochabend bis 22 Uhr bereitgestellt werden. Gefäße, die wegen der Bauarbeiten nicht mehr geleert werden können, werden am Freitag, 24. Februar, nachgeholt und können ganz normal bereitgestellt werden.

Eine weitere Deckensanierungsmaßnahme betrifft die Heppendorfstraße: Ab Donnerstag, 23. Februar, bis einschließlich Sonntag, 26. Februar, wird die Heppendorfstraße zur Einbahnstraße und ist nur von der Ritterstraße in Richtung Schlossstraße zu befahren.

Bei Fragen können sich Anwohner an das Servicetelefon wenden. Die Mitarbeiter sind ab 6

Uhr unter der Rufnummer 02161 49 10 10 oder per E-Mail an service@mags.de erreichbar.

(skr)