später lesen Mönchengladbach Gebäudeteil einer Schreinerei brennt komplett aus Teilen

Twittern





2017-01-01T17:46+0100 2017-01-01T18:44+0100

Am Nachmittag des Silvestertages wurde die Feuerwehr gegen 14.55 Uhr zur Alsstraße gerufen. Dort brannte ein Gebäudeteil einer Schreinerei komplett. Die starke Rauchentwicklung war in weiten Teilen des Stadtgebiets sichtbar. Die Wehr bekämpfte den Brand in dem gut 15 mal 25 Meter großen Gebäudeteil mit mehreren Rohren von allen vier Seiten und mit zwei Wasserwerfern über Drehleitern. Das Feuer konnte so schnell unter Kontrolle gebracht, die weitere Ausbreitung konnte somit verhindert werden.