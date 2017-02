Die Seuchengefahr bei der Geflügelpest ist vorbei. Deshalb dürfen Geflügelhalter ihre Tiere wieder ins Freie lassen.

Wie die Stadt gestern mitteilte, hat der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit die seit dem 21. Dezember geltende Aufstallung aufgehoben. Hintergrund ist eine neue Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts, das ein hohes Eintragsrisiko von Virusmaterial in Nutztiergeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen nur noch in der Nähe von Wasservogelrast- und Wildvogelsammelplätzen sieht.

Da es solche Risikogebiete in Mönchengladbach nicht gibt, geht das NRW-Landwirtschaftsministerium davon aus, dass die flächendeckende Aufstallung von Nutzgeflügel nicht mehr erforderlich ist. Seit November wurden in Deutschland 710 Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln und 69 Ausbrüche in Nutzgeflügelbeständen nachgewiesen. In Gladbach hat es keine Fälle und auch keinen Verdacht gegeben.

